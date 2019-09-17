В центре Иркутска вместо незаконных гаражей возвели спортивную площадку

В Иркутске завершается благоустройство дворовой территории дома №26 на улице Сурикова. На месте незаконно установленных гаражей уже оборудовали современную спортивную площадку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Площадку покрыли резинополом, установили ворота для мини-футбола, баскетбольные и волейбольные стойки. Территорию огородили, оборудовали светильниками со светодиодными лампами. В ближайших планах – нанесение разметки на резинопол и установка спортивных тренажеров.

– Благоустройство выполняется под контролем специалистов комитета по управлению Правобережным округом, при участии жителей. Благодаря тесному сотрудничеству с подрядчиком получен высокий результат. Теперь жители ближайших домов, расположенных по улицам Сурикова, Чкалова, Ленина, Гершевича, смогут организовывать спортивные мероприятия на новой площадке, отвечающий всем современным требованиям, – отметила глава Правоберержного округа Надежда Лебедева.