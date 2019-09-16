Иркутянин вошёл в тройку лидеров на первенстве мира по шашкам

Соревнования проходили с 25 августа по 14 сентября в городе Измир (Турция). В турнире приняли участие более 130 юношей и девушек из 12 стран мира. Иркутск на соревнованиях такого уровня был представлен впервые. Воспитанник Дворца детского творчества Денис Филатов получил путевку на данный турнир в апреле, став серебряным призером Первенства Европы.

На Первенстве мира в классической программе иркутянин взял бронзовую медаль в своей возрастной категории, победив соперников из Китая и Таджикистана. В быстрой программе Денис Филатов занял 4 место, в молниеносной программе стал шестым.