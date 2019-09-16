Аналитики Альфа-Банка: Рекомендуем воспользоваться текущими уровнями для формирования длинных позиций в долларе США

Торговая сессия пятницы завершилась разнонаправленным движением индексов акций. Индекс Московской биржи снизился на

0,3%, опустившись ниже отметки 2800 пунктов. Давление на индекс оказывало падение акций золотодобывающих компаний: Polymetal (-2,5%), Полюс (-0,5%). Стоимость драгоценного металла падала последнюю неделю из-за снижения геополитических рисков.

Индекс РТС наоборот в пятницу рос вслед за российский рублем, курс которого вырос до 64,33 руб/долл. На сегодняшних предварительных торгах пара USDRUB снизилась до 63,72, обновляя минимумы с начала августа. За последние три дня рубль полностью отыграл августовское падение, которое произошло из-за повышения ввозных тарифов в США для китайских товаров. Наблюдаемому росту курса рубля способствует взлет цен на нефть.

В начале сегодняшний торгов нефтяными контрактами цена барреля марки Brent поднималась до $72. Сейчас стоимость контракта составляет лишь $66,56, что на 10% выше пятничных значений. Это является максимальным дневным ростом с 2008 года. Поводом для резкого роста цен на нефть стало повреждение установки подготовки нефти компании Saudi Aramco, мощность которой составляет 5,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемом суточной добычи Роснефти. Это максимальный объем выпадающих мощностей в истории нефтедобычи. Даже в ходе Иранской революции 19078-1979 годов, объем производства нефти снизился на 5,6 млн баррелей в сутки. Сегодня представители компании Saudi Aramco должны сообщить детали причинённого ущерба, что позволит участникам рынка оценить последствия атаки на глобальный нефтяной рынок.

Сегодняшний день на биржах азиатских стран завершается разнонаправленным движением индексов. Опубликованная утром макроэкономическая статистика в Китае оказалась хуже ожиданий рынка. Промышленное производство в августе выросло лишь на 4,4% г/г, в то время как рынок ожидал рост данного показателя на 5,2% г/г. Это увеличивает риски торможения темпов глобальной экономики.

Учитывая, что ФРС пристально отслеживает внешние для экономики США риски, вышедшие данные по китайской экономике могут в

дальнейшем сказаться на ожиданиях итогов заседании FOMC, которое начнётся уже завтра. Рост цен на нефть станет сильным драйвером для покупок в бумагах российских нефтегазовых компаний. Однако данный рост не будет долгосрочным и уже во вторник внимание инвесторов переключиться на ФРС. Рост курс рубля будет ограничен отметкой 63,70 руб/долл.

Мы предлагаем воспользоваться текущими ценовыми уровнями для начала формирования длинных позиций в долларе США, так как

риски торможения глобальной экономики лишь усиливаются.