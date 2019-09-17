Азиатско-Тихоокеанский Банк принял участие в круглом столе по вопросам российско-китайского сотрудничества в финансовой сфере

10 сентября руководитель дирекции развития бизнеса Дмитрий Макаров и руководитель управления по развитию сотрудничества со странами АТР Юлия Кравцова приняли участие в Круглом столе «Российско-китайское финансовое сотрудничество как основной фактор регионального развития», проходившем во Владивостоке.

Эксперты российского и китайского банковского сообщества на встрече обсудили новые модели приграничного сотрудничества между Россией и Китаем и рассмотрели возможности финансовой индустрии для совместных проектов. Мероприятие было организованно Ассоциацией банков России, Азиатской ассоциацией финансового сотрудничества (AFCA), Службой экономической информации Китая «Синьхуа» и Комитетом нового района Харбина.

- Мы первый российский банк, который стал участником Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества, и это был важный шаг на пути развития и укрепления своих позиций на международной арене. Кроме того, участие в AFCA позволяет участникам вести открытый диалог и обмениваться мнениями по таким вопросам, как новые модели китайско-российского трансграничного сотрудничества, а также роль финансовых институтов в региональном взаимодействии и совместном экономическом развитии, - рассказал руководитель дирекции развития бизнеса Азиатско-Тихоокеанского Банка Дмитрий Макаров.

Всего в мероприятии приняли участие более 80 человек. С докладами выступили топ-менеджеры банков, сотрудники министерств Хабаровского края и Приморья, председатель правления AFCA, исполнительный директор Китайской банковской ассоциации (CBA), вице-президент Службы экономической информации агентства «Синьхуа», глава Комитета особого округа Харбина.

Справка:

Азиатская Ассоциация Финансового Сотрудничества (AFCA)

26 марта 2016 года в городе Хайкоу островной провинции Хайнань состоялось совещание инициаторов создания Азиатской ассоциации финансового сотрудничества. Начало работы Организационного комитета Ассоциации - июль 2016 года. 11 мая 2017 года прошло официальное учреждение Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (AFCA) на базе форума «Один пояс – один путь» в КНР. Ассоциация прошла официальную регистрацию в Министерстве Внутренних Дел Китайской Народной Республики. 25 июля 2017 прошел первый саммит участников.

В задачи Ассоциации входит развитие сотрудничества и действенная поддержка в совместном развитии. Главной целью является предотвращение финансовых кризисов и координация действий по восстановлению мировой экономики.