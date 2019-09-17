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Купить или продать китайские юани теперь можно в отделениях БайкалИнвестБанка в Ангарске и Шелехове

17 сентября 2019

В дополнительных офисах в городах Ангарске и Шелехове Филиала «Сибирский» АО «БайкалИнвестБанк» начали проводить операции по покупке и продаже  наличной китайской валюты. Наряду с долларами США и Евро, китайский юань (CNY) можно купить или продать по адресам:

- Ангарск, 7а микрорайон, д. 6, пом. 79
  Телефон: +7 (3955) 52-62-68

- Шелехов, 7-й квартал, д. 1
  Телефон: +7 (395-50) 4-34-60


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