ВТБ поддержал открытие академии гимнастики в Москве

16 сентября в Москве состоялось торжественное открытие одного из самых больших гимнастических залов России — Академии гимнастики Голоцуцкова Антона. Учреждение войдет в состав Федерации спортивной гимнастики города Москвы, что позволит присваивать спортсменам официальные разряды и участвовать в соревнованиях единого календарного плана мероприятий, утвержденного Федерацией спортивной гимнастики России. Проект реализован при поддержке группы ВТБ.

«Развитие спорта в России — одно из приоритетных направлений социальной деятельности ВТБ. Поэтому мы стремимся всячески поддерживать поколение будущих чемпионов через формирование городской инфраструктуры и популяризацию здорового образа жизни», — рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

«Здоровая нация — это залог успеха государства, поэтому в моих планах мотивировать всех и каждого укреплять свое физическое состояние. Особенно я буду бороться за то, чтобы к гимнастике приучали с раннего детства. Ведь то, что заложено в начале пути, предопределит будущее и станет каркасом», — подчеркнул Антон Голоцуцков, основатель Академии гимнастики.

Антон Голоцуцков — российский гимнаст, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине, двукратный вице-чемпион Мира, 5-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, многократный обладатель Кубка России в вольных упражнениях и опорном прыжке. Спортсмен является основателем академии спортивной гимнастики в Москве и президентом благотворительного фонда «Здоровье детям через спорт».