Примсоцбанк предоставил возможность рефинансировать военную ипотеку под 5% годовых

Примсоцбанк расширил возможности программы «Военная ипотека», объединив её с другой программой государственной поддержки — «Семейной ипотекой. Теперь военнослужащие могут рефинансировать действующую военную ипотеку или оформить новый ипотечный кредит под ставку от 5 до 5,25% годовых.

— Сниженная ставка позволяет значительно увеличить стоимость приобретаемого жилья, создать себе более комфортные условия проживания, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Кроме того, военнослужащие получили возможность рефинансировать действующие кредиты по «Военной ипотеке», а значит и быстрее закончить выплату по кредиту.

В рамках обновленной программы можно приобрести квартиру в новострое у юридического лица или в сданном доме у застройщика, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит. Кроме того, для сельских поселений на территории Дальнего Востока доступно приобретение квартиры у физического лица.

Ставка 5,25% процентов на весь срок кредитования устанавливается для военнослужащих, у которых с 01.01.2018г. до 31.12.2022г. родился второй или последующий ребенок. Для военнослужащих, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа при рождении с 01.01.2019г. до 31.12.2022г. второго или последующего ребенка ставка составит 5%.

Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 4 млн. руб., но не более 80% от стоимости недвижимости. Подробные условия программы «Семейная ипотека с господдержкой», «Военная ипотека» и других программ можно узнать в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте и по телефону Единой справочной службы 8-800-200-42-02.