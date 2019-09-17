Нижегородская область приближается к продовольственному самообеспечению

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов в ходе рабочей поездки встретился с вице-губернатором Нижегородской области Евгением Люлиным и представителями министерств сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и инвестиций, а также министерства финансов. Стороны договорились укрепить взаимодействие по комплексному развитию АПК региона и расширению доступности финансовых услуг.

«Основная цель нашей общей работы – обеспечивать нижегородцев собственной продукцией высокого качества по доступным ценам. За прошедшие несколько лет наше сотрудничество с аграриями области во многом решило задачу импортозамещения. С начала работы в регионе мы оказали поддержку в реализации 211 проектов, в том числе 186 в АПК, с общим объемом кредитования 10,7 миллиарда рублей. Среди сегодняшних проектов – строительство тепличного комплекса, который даст региону 15,7 тысячи тонн овощей в год. Этот и аналогичные проекты помогут снизить зависимость Нижегородской области от внешних поставок и по плодоовощной продукции», – отметил Денис Константинов.

В числе ключевых направлений сотрудничества стороны также обсудили расширение форм кредитной поддержки для малых форм хозяйствования и кооперативов, повышение доступности финансовых услуг на селе.

Структурные подразделения Россельхозбанка охватывают 43% Нижегородской области: обслуживание ведется в 25 офисах, 20 из которых расположены в районных центрах. В ближайших планах открытие еще двух новых офисов. Сеть банкоматов и информационно-платежных терминалов составляет 95 единиц. С учетом банкоматов банков-партнеров сеть карточного обслуживания Россельхозбанка уже сегодня является одной из наиболее развитых.

С 2001 года Россельхозбанк направил в экономику Нижегородской области 165 миллиардов рублей, в том числе 82 миллиарда рублей в АПК региона. В настоящее время на Банк приходится 78.9% от общего объема кредитных средств на проведение сезонных работ.