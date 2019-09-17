Солид Банк – участник XVII Международного Банковского форума

11-14 сентября в г. Сочи проходил XVII Международный банковский форум «Банки России – XXI век». Солид Банк принял участие в обсуждении ключевых для финансовой отрасли вопросов.

Форум является одним из наиболее масштабных и значимых мероприятий в стране, Среди участников традиционно: представители банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти, крупнейших СМИ.

В рамках форума пройдет XXI Банковская конференция «Взаимодействие финансового и реального секторов в условиях цифровизации экономики: Россия и международная практика» и круглые столы по актуальным вопросам развития финансового рынка.

Так, например, 13 сентября состоялась панельная дискуссия «Регулирование и саморегулирование на финансовом рынке», которую провел президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Тема саморегулирования, пожалуй, одна из наиболее обсуждаемых в банковском сообществе. Отношение к данной инициативе Центрального Банка среди банкиров неоднозначное. Напомним, Банк России разрабатывает концепцию системы саморегулирования банковского рынка для защиты прав потребителей. Мнения, как обычно бывает при введении инноваций, разделились. В настоящее время вопрос прорабатывается с обеих сторон. Но это, можно сказать, вопрос «закулисья» банковского сектора, хотя, безусловно, в результате должна сформироваться практика, приносящая пользу потребителям финансовых услуг.

Другой важной темой, обсуждаемой в рамках Форума, стало стимулирование роста экономики и участие банков в этом процессе. Участники высказали озабоченность тем, что основную часть прибыли крупные предприятия страны тратят на выплату дивидендов и хранят на депозитах в банках, несмотря на один из главных принципов бизнеса: «деньги должны работать». Для стимуляции инвестирования свободных средств были предложены различные концепции и проекты. Но все участники, и банкиры, и представители регулятора, сошлись во мнении, что работа должна быть комплексная.