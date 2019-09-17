«Налоговые комиссары» помогли иркутскому бизнесу снизить объём претензий со стороны ФНС на 1,9 миллиона рублей

За полгода работы общественной приёмной по налоговым спорам, которая работает в иркутской «Точке кипения», удалось снизить объём претензий со стороны ФНС на 1,9 миллиона рублей. Первые итоги работы подвели на пресс-конференции 17 сентября. Проект получил название «Налоговые комиссары».

За это время было оказано 27 консультаций — в среднем по одной консультации в неделю. В общей сложности в денежном выражении сумма предъявленных претензий была снижена, включая обоснование снижения штрафных санкций, на 1,9 миллиона рублей.

«Очевидно, что цена конфликтной ситуации с налоговым органом в настоящее время высока. И зачастую это не потому, что бизнес у нас какой-то недобросовестный; вопрос, как это часто бывает, в знании норм законодательства и практики их применения, — отметил председатель иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко. — Поэтому родилась идея такого проекта — общественной приемной, где предприниматели могли бы получить бесплатную консультацию не «про налоги в общем», а по конкретной своей ситуации. Хочу также обратить ваше внимание, что проект является уникальным для нашей страны, аналогов в других регионах нет. Накопив необходимый опыт, мы вынесем вопрос о его масштабировании в другие субъекты».

Проект общественной приёмной также получил одобрение УФНС России по Иркутской области, соответствующее письмо было разослано начальникам окружных, городских и межрайонных инспекций УФНС.

Глава группы компаний «Эксперт» (которая является главным консультантом проекта) Оксана Козец подтвердила, что чаще всего обращения предпринимателей связаны с неглубоким знанием норм налогового законодательства. «За это время накопилось изрядное количество кейсов, и все они продиктованы тем, что бизнес неважно разбирается в налоговых тонкостях. Нередко законодательство изначально предполагает «вилку» в применении штрафных санкций, включая замену штрафа предупреждением. Мы помогаем предпринимателям снизить издержки и избежать спорных ситуаций в будущем. Ведь налоговый спор потенциально ведёт к тому, что абстрактный предприниматель может захотеть уйти в тень, получив некий отрицательный, с его точки зрения, опыт взаимодействия с налоговыми органами. Мы же выступаем за прозрачность бизнеса. И чем более подкованным будет предприниматель, тем больше шансов, что налоги будут уплачены вовремя, что сэкономит всем и время, и нервы. 10 октября в «Точке кипения» мы общественная приёмная проведёт бесплатный семинар «Оптимизация налогов в современных условиях», где мы развенчаем некоторые мифы и дадим предпринимателям реально работающие советы».

Оксана Козец также обратила внимание, что растёт доля обращений с целью не решить уже сложившуюся спорную ситуацию, а предотвратить её, оптимизировав схему налоговых отчислений, например, путём перехода с УНС (упрощённой системы налогообложения) на схему «доходы минус расходы». «В идеале наша задача – помочь предпринимателям выработать максимально эффективную стратегию взаимодействия с налоговым органом, чтобы не довести ситуацию до налогового спора», — подчеркнула Оксана Козец.

Для справки:

«Налоговые комиссары» ведут бесплатный приём предпринимателей по четвергам в иркутской «Точке кипения» (ул. Пятой армии, 2/1), с 9 до 11 часов. Записаться можно по телефону +7 (950) 079-13-35.