Иркутяне «попробовали загородную жизнь на вкус»

Удивительная концентрация людей, влюбленных в свое дело, собралась на выставке «Свой дом EXPO» в минувшие выходные в поселке «Патроны Парк». «Попробовать загородную жизнь на вкус» приехало более 1300 посетителей, 888 из них проголосовали и выбрали лучший проект дома и дизайна», – подвела итоги выставки организатор Лора Кузнецова.

На бранче архитекторов и дизайнеров обсудили основные тренды на рынке загородной недвижимости, а посетители имели возможность лично познакомиться и задать вопросы по эргономике пространства, стоимости интерьера и особенностей ценообразования. Портал SIA.RU записал некоторые интересные цитаты с мероприятия.

«Люди настроились огромных коттеджей»

Эксперты считают важным трендом рынка недвижимости появление вблизи Иркутска мест, где можно приобрести дома с хорошей инфраструктурой, правильно спроектированные, позволяющие жить среди великолепной природы.

Фото: А. Фёдоров

Елена Березина, совладелица и арт-директор компании S-Classic:

– Работая в интерьерном бизнесе уже 25 лет, я хочу сказать: о таких масштабных проектах, как «Патроны Парк» 20 лет назад, даже 10 лет назад, мы и наши клиенты не мечтали. Все эти годы мы продолжали бороться с нелепыми планировками квартир и тесными подъездами в многоэтажных домах.

Поэтому очень приятно, что у людей появилась такая возможность – покупать дом на природе, дом с прекрасными большими окнами, со свободной планировкой, где можно реализовать любые интерьерные фантазии.

Фото: А. Фёдоров

Что касается площади загородных домов, то современная тенденция такова, что люди сейчас более разумно подходят к размерам жилья. Для комфортной жизни людям необходимо ~150–200 квадратных метров, может, чуть больше. Наши клиенты, пожив в огромных коттеджах, поняли, что дома площадью 1 000 квадратных метров трудно не только построить, но обслуживать.

Еще один из важных трендов – это грамотный подход собственников жилья к бюджету. Люди стали чаще приходить с вопросом: «Сколько нужно денег на оборудование дома площадью, например, 150-200 квадратных метров?». Это правильный подход, когда люди заранее об этом задумываются, до того как приступили к дизайн-проекту. Нельзя приступать к проекту дома, не зная, во сколько выльется в результате вся его реализация.

«Важно сделать классный интерьер, классный участок, а еще лучше – классный Иркутск»

Фото: А. Фёдоров

Ольга Жуйкова, директор проектного бюро «Архитектурные Решения», модератор круглого стола «Эргономика пространства», предложила организаторам «Свой дом EXPO» обязательно включить в программу следующей выставки такое важное направление, как благоустройство участков:

– Для европейцев участок – это продолжение дома. И там многие понимают, что это не менее важно, чем, например, дизайн интерьера или архитектура дома. У нас же реальность пока такова, что некоторые заказчики, купив дом, до сих пор удивляются, что ремонт может стоить дороже, чем сам дом. А на самом деле, затраты на благоустройство примерно сопоставимы со стоимостью ремонта дома. Собственникам заранее необходимо понимать, что купить дом недостаточно, нужно сделать классный интерьер, классный участок. А еще лучше - сделать классным наш город!

«Важно сохранять память времени»

Продолжая тему, как сделать Иркутск лучше, дизайнеры и архитекторы ответили на вопрос модератора, что бы они построили или изменили в городе, если бы были возможности, и не было никаких ограничений.

Фото: А. Фёдоров

Архитектор Шигео Накамура обратил внимание на опыт Японии:

– В Иркутске очень много деревянных домов, которые сносят. У нас, в Киото, схожая ситуация: дома сносят, на их месте возводят большой комплекс, но при этом обломки старых домов не выкидывают, а перерабатывают и делают из них фасады. Таким образом, сохраняется память, это очень символично. В Иркутске этот опыт можно использовать.

Дизайнеры считают, что в Иркутске надо больше внимания уделять развитию парков, ландшафтных зон, где иркутяне могли бы комфортно общаться. Кроме того, профессионалы предложили построить единый социальный центр в Иркутске, чтобы пенсионеры, люди с ограниченными возможностями могли получить услуги по принципу единого окна, и им не пришлось бы ездить из одного конца города в другой, как сейчас. Мамы–архитекторы обратили внимание на недостаток мест для отдыха с детьми. Еще одно из предложений – привести в порядок и благоустроить набережные – визитную карточку города на воде.

Дмитрий Кузнецов, девелопер поселка Патроны Парк, предложил снизить этажность:

– Я бы ограничил в Иркутске этажность, разрешил строить дома не более 4–5 этажей. В целом, поддерживаю идею «Иркутск – город на воде» и благоустройства набережных, это правильная идея.

«Как отличить профессионала от дилетанта»

Бранч с архитекторами и дизайнерами позволял посетителям выставки задавать любые самые смелые и неудобные вопросы.

Экспертам пришлось дать ответ на вопрос, например, как найти дизайнера, когда у тебя очень маленький бюджет? Или как спроектировать детскую комнату, когда ребенок любит кошек и тигрят, а мама не уверена, что эти увлечения надолго? Или как обывателю – человеку далекому от архитектуры и дизайна – понять, что имеешь дело с настоящим профессионалом, а не лжеспециалистом из инстраграма?

Фото: А. Фёдоров

Ольга Соколова, студия «ARSO», посоветовала смотреть реализованные проекты:

– Чаще всего обыватель смотрит сайты, портфолио, инстраграм и не понимает разницу между картинкой и фотографией. Моя рекомендация – смотреть именно реальные фотографии реализованных проектов, а не визуализацию, тогда вы не нарветесь на дилетанта.

Другие цитаты участников мероприятия – читайте в продолжении материала в нашем сюжете, посвященном «Свой дом EXPO».

Фото: А. Фёдоров