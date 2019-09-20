«Ликвидность интерьера – это новый тренд»

Время, когда люди старались сделать «не хуже, чем у соседа» ушло. Востребованными становятся или индивидуальные проекты, в которых детально учитывается образ жизни хозяина, или напротив – универсальные, позволяющие сэкономить. О трендах в архитектуре и дизайне загородной недвижимости шла речь на бранче дизайнеров – одном из ключевых мероприятий выставки «Свой дом EXPO».

«Рынок меняется, и клиент приходит с совершенно другим запросом»

Екатерина Горголо, интерьерный салон Modul и дизайн студия ModulProject:

– Какое-то время назад наши заказчики при реализации интерьера ставили задачу «Сделать не хуже, чем у соседа». Им важно было подчеркнуть статус. Но сегодня рынок меняется и клиент приходит с совершенно другим запросом – на индивидуальность и экологичность – не только интерьера, но и бюджета, и времени. Еще один тренд, который можно использовать как ориентир при обустройстве жилища – ликвидность интерьера. Это новая история не только в развитии интерьера, но и в развитии целого рынка.

«Чем комфортнее ты делаешь для себя, тем менее комфортно будет тем, кто купит потом»

Алина Марьясова, MA studio:

– Мне кажется, ликвидность дизайна - это весы: чем комфортнее ты делаешь для себя, тем менее комфортно будет тому, кто этот интерьер потом купит. Авторский дизайн, безусловно – довольно дорогая штука. Но и людям, которые готовы к некой универсализации, дизайнерам есть что предложить. Например, такую вещь как дизайн одного дня. Поговорив с заказчиком, я делаю стандартный дизайн. Он такой же эстетичный, просто не учитывает персональный сценарий человека и к нему не готовится рабочая документация. Стоимость такой работы существенно ниже, чем у дизайн-проекта. Такой вариант работы позволяет присмотреться друг к другу, понять, готовы ли мы работать дальше. Если заказчика устроил предложенный вариант, он заказывает рабочую документацию.

«Заказчики переходят в одноэтажное строительство»

Андрей Тигунцев, «Бюро Архитектурных Решений Тигунцева А.»:

– Сейчас многие заказчики переходят в одноэтажное строительство. Особенно, если мы имеем дело со старшим поколением. У таких проектов есть минус: это намного дороже из-за стоимости фундамента и кровли. Кроме того, есть и психологический нюанс: спальня на первом этаже менее комфортна. На втором этаже ты спишь спокойно с открытым окном, знаешь, что никто не залезет, или не будет стоять и заглядывать.

Постепенно меняется отношение заказчиков к большому витражному остеклению, когда окна в пол. Многие сомневались, говоря, что это холодно, и окна надо мыть. Конечно, мыть надо, но во-первых, это не настолько сложно, а во-вторых, это совершенно другое качество жилья и совершенно другой вид. Если такие окна правильно ориентированы по сторонам света, то зимой дом будет даже лучше прогреваться. У нас ведь солнечных дней здесь столько же, сколько и в Сочи. А летом от солнца спасут козырьки.

«Иногда хочется уюта и камерности»

Ольга Павлова, «Проектная мастерская Дом-А»:

– Зачастую сталкиваюсь с тем, что заказчику очень хочется в доме больших панорамных окон, большое количество воздуха и открытого пространства. Эдакий «Вау-эффект». Но со временем, пожив в доме с длинными переходами от одной зоны или комнаты в другую, заказчик начинает ценить уединение и камерность. Когда в шаговой доступности нужные предметы и вещи. Однажды у меня были заказчики, которым я оформляла огромный дом на тысячу квадратов. Спальня была порядка пятидесяти метров. В итоге заказчикам было очень некомфортно в большой комнате с высоченными потолками. Спроектировали конструкцию с балдахином.

Уединенность и защищенность - это нормально, когда можно во время сна забраться в свою "норку" и отключить все "антенны", которые и так днем перегружены... Это к вопросу о восприятии пространства. Именно поэтому сегодня появилась тенденция к уменьшению дома. Дома становятся меньше, компактнее.

Другие цитаты участников мероприятия – читайте в продолжении материала в нашем сюжете, посвященном «Свой дом EXPO».