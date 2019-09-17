ИНК подарила музею истории города Иркутска картину Аркадия Вычугжанина

Одна из картин выдающегося сибирского художника Аркадия Вычугжанина «Портрет сына» украсила собою коллекцию живописи музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова. Такой подарок сделала музею Иркутская нефтяная компания.

Этюд, выполненный темперой, с изображением одного из сыновей художника был сделан мастером в 1966 году, и до сих пор хранился в семье Ивана Вычугжанина.

Церемония вручения прошла 17 сентября в центральном зале музея. Начальник управления информации и массовых коммуникаций ИНК Сергей Евчик вручил директору музея Сергею Дубровину подарок. По мнению руководства музея, иметь в своих фондах работы Аркадия Вычугжанина - честь для любого музея. До сего дня в коллекции живописи городского музея им. А.М. Сибирякова была лишь одна картина художника.

Как заметил начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Антон Чернышов: «Очень важно, что не только историки и краеведы, но и бизнесмены работают над сохранением культурного наследия нашего края. И очень важно, что традиции меценатства продолжают жить в нашем городе».

Официальное признание одному из талантливейших художников советского периода, члену Союза художников России Аркадию Ивановичу Вычугжанину, принесли именно портреты. По мнению искусствоведов, не меньшей ценностью обладают даже подготовительные работы мастера, его этюды, эскизы и наброски. В настоящее время приобрести работы художника очень трудно, творческое наследие Вычугжанина хранится лишь в частных коллекциях и музеях.

«У его поколения было ощущение, что жизнь может закончиться в любой момент, поэтому каждую свою работу они делали, как последнюю, как то, что должно сиять», - пишет о своем отце и учителе Аркадии Вычугжанине его сын Александр.

Действительно, работы выдающегося сибирского художника, особенно портреты - не рядовые.

Анатолий Алексеев, академик и член-корреспондент Академии художеств СССР, вспоминает о республиканской выставке «Советская Россия» 1960 года: «Вычугжанин показал несколько портретов. Весь выставком работы Вычугжанина встретили аплодисментами. Редко кто удостаивался такой чести. После просмотра работ в иркутской организации Союза художников РСФСР аплодисменты повторились».