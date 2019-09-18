Грозит ли России кредитный кризис?

Как показывают соцопросы, каждый третий заемщик в России имеет трудности с выплатой кредита. За два года доля «проблемных» заемщиков выросла в полтора раза, отмечает Юлия Финогенова, профессор кафедры страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В. Плеханова. Какие последствия принесет эта тенденция? Как скоро нам ждать кризиса в банковской сфере? Попробуем выяснить, что в реальности происходит на кредитном рынке.

Тревожные сигналы

В последнее время на российском рынке кредитования можно наблюдать сразу несколько сигналов, которые вызывают у экспертов настороженность. Это реакция Центробанка, связанная со сдерживанием роста потребительского кредитования: установление надбавки за риск заемщика в розничном кредитовании, предложения увеличить ключевую ставку…

Наряду с этим можно отметить ряд негативных факторов:

– стагнация за последние 5 лет доходов населения на фоне замедления экономического роста;

– быстрый рост розничного кредитования при снижении доли ипотечных;

– неравномерное развитие регионов;

– рост коэффициента обслуживания долга по потребительским кредитам в структуре доходов домохозяйств.

Выясним степень опасности этих факторов для рынка.

Рост розничного кредитования

Безусловно рост потребкредитов в первой половине 2019 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года может свидетельствовать об усилении кредитного риска. Уровень ипотечного кредитования в июне этого года сравнялся с розничным, что в последний раз наблюдалось в 2013 году.

Отсюда можно сделать два вывода. С одной стороны, об увеличении долговой нагрузки на бюджет граждан (поскольку обслуживание потребительских кредитов дороже ипотечных), а с другой – о том, что рынок ипотечного страхования находится в стадии затухания из-за отсутствия спроса (большинство из тех, имел возможность, уже приобрел жилье) и из-за сохраняющихся высоких ставок по ипотечным кредитам.

Рост коэффициента обслуживания долга по кредитам. Население остро нуждается в деньгах, финансируя более высокие ставки розничного кредитования и обеспечивая стабильный рост доходов банков. Порядка 30% населения активно используют кредиты для совершения розничных покупок. Причем доля доходов, которая идет на их обслуживание составляет от 10% до 50% бюджета семей по данным опросов ФОМ.

По данным Центробанка, коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам (как отношение величины платежей по кредиту к располагаемым доходам) за первый квартал 2019 года составил 8,4% (для сравнения, в США этот показатель составил за аналогичный период 15,4%, но в штатах ВВП на душу населения значительно превосходит российский).

Высокую долговую нагрузку возможно поддерживать при условии сохранении стабильного заработка. Это реально только при сохранении темпов роста экономики хотя бы на 0,5 – 0,7% в год. Прогнозы по росту российского ВВП пока оптимистичны: 1,1% к концу 2019 года и 1,7% в 2020 году.

Неравномерное развитие регионов

Ускоренный рост темпов кредитования в стране озадачил ЦБ вопросами регулирования рынка. Открытым остается вопрос, куда развернется тренд в дальнейшем. Мы считаем, что без кредитного рычага (как для населения, так и для бизнеса) экономика России развиваться не сможет.

В этом ключе интересно рассмотреть состояние регионов в отношении кредитования физических и юридических лиц. По состоянию на 1 сентября 2019 года в лидерах по объему выданных рублевых кредитов оказались: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская и Свердловская области, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская, Новосибирская, Челябинская, Самарская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская область, Пермский край, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская и Тюменская области.

Напомним, эти регионы – лидеры по экономическому развитию в стране. Поэтому рост кредитования в большинстве из них может быть связан с потребностями в инвестиционных ресурсах.

Приведем регионы, где объемы выданных кредитов физическим и юридическим лицам минимальны. Это Псковская область, республика Дагестан, Камчатский край, Костромская область, Крым, Хакасия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Магаданская область, Тыва, Калмыкия, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, Алтай, Еврейская автономная область, Севастополь, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Ингушетия.

Многие из этих регионов находятся на стадии развития или являются дотационными (регионы Северного Кавказа), поэтому показатели объемов кредитования у них в разы отличаются от лидеров.

Стагнация доходов населения на фоне замедления экономического роста

По данным Росстата, доходы населения сократились к началу текущего года на 8,3% с 2013 года. При этом доля расходов на потребление в бюджете семей растет (в первом квартале 2019 года она составила 67%), создавая предпосылки к торможению экономического роста через снижение потребления и усиление давления на бюджеты семей.

По статистике ежегодный рост кредитов населению и бизнесу значительно обгоняет рост ВВП, что может стать причиной снижения платежеспособности домохозяйств.

Тем не менее рост доходов населения сопоставим с ростом ВВП, поэтому кризиса ликвидности, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе ожидать не стоит.

О чем говорят цифры

В заключение отметим, что перечисленные выше факторы создают дополнительные кредитные риски, но не настолько значительные, чтобы кардинально ухудшить сложившуюся экономическую ситуацию. Для этого нужен более серьёзный триггер: например, резкое падение цен на нефть на фоне очередного ужесточения антироссийских санкций или других причин.

В целом говорить о скором приходе в Россию кредитного кризиса не стоит. Пока рост потребления, как и рост доходов в стране демонстрируют относительно медленные темпы. Эта тенденция означает, что перегрева потребительского рынка не предвидится. При этом продолжающийся рост кредитования играет роль источника финансирования отечественной экономики.