Где в России жизнь дешевле, а доходы больше?

Лидия Архипова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, сравнивает стоимость потребительской корзины с уровнем доходов населения и прожиточным минимумом в разных регионах страны.

Где на Руси жить хорошо?

В научном мире есть разные версии, как точно определить и сравнить уровень жизни в регионах. Показателей здесь можно использовать много. Наиболее актуальные из них – доходы населения и потребительская корзина.

Потребительская корзина представляет собой минимальный набор благ, необходимых человеку, чтобы сохранять здоровье и продолжать свою жизнедеятельность. В зависимости от физиологических потребностей (или возраста), выделяются потребительские корзины для детей, взрослого населения в трудоспособном возрасте и пенсионеров.

Состав потребкорзины определяется Федеральным законом, но и регионы вносят свои дополнения, так как существенно различаются по уровню социально-экономического развития, природно-климатическим условиям и т.п.

В стандартный набор входят: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания. Среди непродовольственных товаров – одежда, обувь, лекарства…

Закон устанавливает периодичность определения состава корзины – раз в 5 лет. Определен объем продуктов питания и непродовольственных товаров, включаемых в нее, а также соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в %) – 50/50.

Набор продуктов питания для населения четко сформирован в зависимости от факторов, определяющих особенности стиля жизни в регионах. Субъекты РФ также распределены по зонам. В основе территориального зонирования выделяются такие факторы, как природно-климатические и экономические условия; национальные традиции и местные особенности в питании населения; структура питания; энергетическая ценность продуктов питания, имеющая значение для населения, проживающего в северных районах.

Объем необходимых непродовольственных товаров также различается по регионам в зависимости от типа климата.

«Худая» корзина москвичей

Норма продуктов в потребительской корзине в различных регионах России отличается значительно. В Мурманской области ежегодный объем хлебных продуктов в корзине составляет 157 кг, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 130 кг.

Значительные различия по таким продуктам, как молоко: во многих регионах – 290 кг, в Нижегородской области – 254; масло растительное, маргарин – в Мурманской области – 15,9 кг, в Московской области – 11,5. Существенные различия по доле сахара и кондитерских изделий: в Мурманской области – 26,3 кг, в Московской области – 22,2. Относительно равнозначные показатели приходится на такие продукты, как овощи, фрукты, рыба, яйца, чай, соль.

Минимум – на жизнь

Значение потребительской корзины довольно велико. Дело в том, что стоимостным выражением потребительской корзины является прожиточный минимум. Он определяется ежеквартально по единому стандарту для каждого региона России и по стране в целом. Его размер устанавливается региональными нормативными правовыми актами.

Отдельно в каждом регионе устанавливается прожиточный минимум для пенсионеров для того, чтобы определить размер ежегодной доплаты. Помимо этого, с его величиной связаны размер социальных выплат и минимальный размер оплаты труда.

Величина прожиточного минимума на II квартал текущего 2019 года определена Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ в следующем объеме: на душу населения – 11 186 руб., для трудоспособных граждан – 12 130 руб., пенсионеров – 9 236 руб., детей – 11 004 руб.

Этот показатель значительно различается по территории страны. В группу субъектов РФ с относительно низкой величиной прожиточного минимума входят Белгородская область (8 480 руб.), Республика Мордовия (8 503 руб.), Саратовская область (8 599 руб.), Воронежская область (8 612 руб.), Ставропольский край (8 622 руб.). Эта группа регионов отличается аграрной специализацией экономики, в структуре валовой добавленной стоимости доля сельского хозяйства находится в диапазоне 12-18%.

Однако данные регионы отстают по главному макроэкономическому показателю – ВРП на душу населения. Исключением является лишь Белгородская область, где он соответствует среднероссийскому уровню. Остальные субъекты этой группы находятся в пределах 50-80% от РФ в целом. Позитивным фактором является расположение этих регионов – умеренный и теплый климат, комфортный для здоровья и проживания.

В первую десятку с самым низким прожиточным минимумом также входят: Оренбургская область (8 642 руб.), Чувашская республика (8 657 руб.), Татарстан (8 709 руб.), Липецкая область (8 720 руб.) и Тамбовская область (8 722 руб.).

В десятке регионов с самым высоким прожиточным минимумом: Сахалинская область (14 072 руб), ХМАО – Югра (14 471 руб), Мурманская область (14 649 руб), Ямало-Ненецкий автономный округ (15 538 руб), Москва (16 087 руб), Саха (Якутия) (16 667 руб), Магаданская область (18 910 руб), Камчатский край (19 741 руб), Ненецкий автономный округ (20 297 руб), Чукотский автономный округ (21 606 руб).

Самый «дешевый» набор – в Саратове

Сравнивая уровень жизни в регионах, стоит отметить, что потребительские цены на продукты питания, входящие в перечень условного (минимального) набора, могут различаться по субъектам в 2-3 раза. Традиционно максимальная стоимость условного набора продуктов питания в июле 2019 года зафиксирована в Чукотском автономном округе (10 424 руб.) и Магаданской области (7 465 руб.). Самая низкая цена – в Саратовской (3 583 руб.) и Белгородской (3 633,7) областях.

Ещё один актуальный показатель – фиксированный набор потребительских товаров и услуг, используется в качестве инструмента межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения и уровня благосостояния в регионах. По итогам 2018 года его минимальный размер сформировался в Саратовской области (13 066 руб.), максимальный в Чукотском автономном округе (26 124 руб.).

Кроме Саратовской области, в числе регионов с самой низкой стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг: Республика Ингушетия (13 145 руб), Чувашская Республика (13 376 руб), Челябинская область (13 442 руб), Республика Мордовия (13 451 руб), Кемеровская область (13 507 руб), Оренбургская область (13 571 руб, ), Республика Татарстан (13 578 руб), Тамбовская область (13 586 руб), Липецкая область (13 595 руб).

В десятке регионов с самой высокой стоимостью набора: Сахалинская область (18 648 руб), Хабаровский край (18 716 руб), ХМАО – Югра (18 747 руб), ЯНАО (19 469 руб), Республика Саха (Якутия) (19 664 руб), Ненецкий АО (19 944 руб), Магаданская область (21 944 руб), Москва (22 623 руб), Камчатский край (25 014 руб).

А какие доходы?

По соотношению «среднедушевые денежные доходы – стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг – потребительская корзина» в десятку регионов с самыми низкими показателями в России стабильно входят Республика Мордовия (18 634 – 13 451 – 8 503 руб) и Республика Чувашия (18 094 – 13 376 – 8 ;657 руб). То есть низкие доходы населения, невысокая стоимость потребительских товаров и услуг и, соответственно, низкий прожиточный минимум. Такая ситуация усугубляется проблемами на рынке труда – высоким уровнем безработицы, низкими реальными доходами населения.

В десятке регионов с самыми низкими среднедушевыми доходами: Республика Тыва (14 715 руб), Республика Ингушетия (16 157 руб), Республика Калмыкия (16 780 руб), Карачаево-Черкесская республика (18 233 руб), Республика Алтай (19 365 руб), Республика Марий Эл (19 631 руб), Курганская область (20 196 руб), Кабардино-Балкарская Республика (20 605 руб).

Представляет интерес группа субъектов РФ, лидирующая по доходам и стоимости потребительской корзины. По всем показателям выделяются одни и те же регионы, хотя их места несколько отличаются. Например, самый высокий прожиточный минимум и стоимость потребительской корзины в Чукотском автономном округе (21 606 и 26 124 руб соответственно), а среднедушевой доход здесь – 79 366 руб.

По среднедушевым денежным доходам сегодня Чукотку опережает лишь Ямало-Ненецкий автономный округ (79 933 руб). Высокие значения в Камчатском крае (48 277 руб), Сахалинская области (51 705 руб), Магаданской области (60 448 руб), Ненецком автономном округе (78 703 руб) и Москве (66 377 руб). Замыкает десятку лидеров Московская область – здесь уровень дохода заметно ниже столичного (43 996 руб).

Значит ли это, что уровень и качество жизни населения в этих регионах высокое? Безусловно – нет. В основном, в числе лидеров северные территории с экстремальными природно-климатическими условиями, компенсируемые высоким уровнем доходов. Исключением является столица – город Москва с высоким уровнем здравоохранения, образования и развитой инфраструктурой.

Северные регионы являются локомотивами российской экономики, так как обеспечивают бюджет экспортными доходами. На их территории построены высокотехнологичные предприятия по добыче и обработке углеводородов, цветных металлов и других сырьевых ресурсов. Высокий уровень доходов сопровождается высокой стоимостью потребительской корзины и тяжелым климатом. Освоение этих территорий – приоритет для российского государства, имеющий стратегическое значение. Поэтому в них строятся комфортные жилые дома, благоустраиваются города и поселки, сооружается транспортная инфраструктура, что мотивирует граждан выбирать эти регионы для работы и жизни.

Где же лучше?

Это вопрос дискуссионный. Достаточно сложно ответить, где лучше: в горах Северного Кавказа с самым чистым воздухом и высокой продолжительностью жизни, но невысокими доходами или на севере с экстремальным климатом, но обеспечивающим высокий уровень заработной платы для достижений в будущем. Выбор места, где человеку комфортно, зависит от его личных приоритетов. Кроме того, качество жизни граждане зачастую связывают не только с доступностью потребительских благ и услуг в регионе, но и собственным восприятием родных мест, укладом жизни и традициями.

Но очевидно другое. Тенденции, касающиеся изменения потребительской корзины россиян, связаны с необходимостью её пересмотра в сторону расширения до уровня ведущих стран мира. Она должна соответствовать нормам здорового и полноценного питания. Стоит надеяться, что такие изменения будут внесены в ходе переоценки потребкорзины федеральными властями в 2020 году.

И, конечно, уровень доходов россиян должен позволять приобрести необходимый минимум для полноценной и качественной жизни. Сегодня структура и стоимость потребкорзины, безусловно, определяется уровнем социально-экономического развития страны и её регионов.