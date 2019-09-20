Просмотр – рубль, репост – два: сколько тратит бизнес на рекламу в соцсетях

Проникновение больших денег в социальные сети связано с освоением новых каналов продаж и рекламы. Сколько стоит продвижение товаров и услуг в интернете и насколько это выгоднее других площадок – телевидения, радио и газет? Об этом – в обзоре Максима Маркова, доцента кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Деньги крутятся в Инстаграме

Сегодня рекламодатели зачастую размещают рекламу в интернете и соцсетях в виде баннеров и постов на страницах самих блогеров. Стоимость этих постов напрямую зависит от числа подписчиков у конкретного автора.

Сейчас одна из самых популярных соцсетей у рекламодателей – Инстаграм. Эту площадку активно используют для мелких продаж и поиска клиентов индивидуальные предприниматели и самозанятые коммерсанты. Но помимо рекламы бытовых услуг от ИП и «частников» здесь часто можно встретить посты от крупных компаний, ориентирующихся на массового потребителя.

Наибольшая доля рекламы в Инстаграм приходится на предприятия розничной торговли (29%), а также компании, занимающиеся реализацией товаров краткосрочного (27%) и длительного пользования (16%).

Кстати, популярность блогера далеко не всегда отражается на объемах рекламы на его странице. Менее популярные блогеры зарабатывают на количестве рекламных постов, более популярные – на стоимости. Так, у блогеров с относительно небольшой аудиторией (до 250 тыс. чел.) общее количество рекламных постов довольно высоко (73% от общего числа), но их доходы составляют лишь 26% от средств, потраченных на рекламу во всей сети Инстаграм.

Стоимость публикации рекламы у топовых блогеров составляет 1-1,5 млн руб. С одной стороны, это немалая сумма. С другой, – она существенно ниже стоимости рекламы по альтернативным каналам продвижения. Например, реклама на телевидении в зависимости от канала стоит от 20 до 75 тыс. руб за один ролик. Реклама на радио обойдется от 5 до 100 тыс. руб. Баннер в московском метро – от 3 до 8 тыс. руб в месяц за одно рекламное место. Рекламный модуль или pr-статья в газете стоят от 10 тыс. до 5 млн. руб.

С каждого по рублю

Даже у опытных коммерсантов часто возникают вопросы: а сколько выходов рекламы на телевидении или радио необходимо в месяц? Сколько рекламных мест в метро нужно забронировать для максимального охвата целевой аудитории и достижения желаемого результата? Сомнения легко понять: рекламу в СМИ большинство людей не смотрит и не слушает, а также не читает ее в газетах и на стенах вагонов метро. В соцсетях же подписчики как правило читают и просматривают все публикации на страницах любимых блогеров.

При этом размещение рекламы в других соцсетях и интернет-ресурсах (помимо Инстаграм) обойдется еще дешевле. Так, например, ролик на популярном канале YouTube может стоить – 1 тыс. руб за 1 тыс. полных просмотров, т.е. по 1 руб за просмотр.

Размещение видеоролика на странице Яндекс обойдется в 300-500 руб за 1 тыс. показов, рекламных баннеров там же – от 100 до 500 руб. за 1 тыс. показов, а на площадке Google – от 30 руб за клик.

Социальные сети и другие интернет-ресурсы имеют большие перспективы с точки зрения рекламы и продвижения товаров и услуг. В ближайшее время они будут еще активнее теснить телевидение, радио и печатные издания. Это подстегивает развитие цифровой экономики, в которую перемещается значительная часть сферы маркетинга и рекламного бизнеса.