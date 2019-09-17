15 млн рублей потратили на благоустройство общественных пространств в Октябрьском округе Иркутска в рамках «Народных инициатив»

В Октябрьском округе Иркутска до конца сентября завершат выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Народные инициативы». В народном голосовании 2019 года победили семь проектов, которые в настоящий момент находятся в разной степени готовности. Финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов в равном соотношении. Об этом сообщил глава округа Владимир Преловский.

Завершены работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Депутатской и Пискунова. Здесь установили лавочки, урны и беседку, выложили плиткой пешеходные дорожки, провели освещение, выполнили озеленение. Другим проектом «Народных инициатив» стала площадка на улице Сибирской вблизи школы №27 и детсада №128. Ранее здесь размещался нестационарный торговый объект, теперь там расположен сквер и удобная дорога для транзита жителей, детей и родителей. На территории общественного пространства заасфальтировали тротуары, установили лавочки, урны, обустроили парковое освещение, посадили деревья. Кроме этого, заканчиваются работы по установке ограждения здания Иркутского центра боевых искусств на улице Станиславского, 13А.

Также завершаются работы в общеобразовательных учреждениях Октябрьского округа. В рамках проекта приводят в порядок четыре школьных стадиона. По информации департамента образования Иркутска, в школе №23 завершено устройство универсального спортивного поля, до конца сентября закончат работы по ремонту хоккейного корта школы №20 и стадиона школы №27, устройству многофункциональной спортивной площадки на территории школы №76.

– Жители округа сами решают, что необходимо сделать в рамках реализации проекта. В прошлом году мы выполнили обустройство современных спортивных площадок на территории школ №№ 22, 32 и 39. В этом году благоустроили не только территории образовательных и спортивных учреждений, но и привели в порядок два общественных пространства. На эти цели Октябрьскому округу было выделено около 15 млн рублей , – уточнил Владимир Преловский.