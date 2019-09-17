Новости

Более 400 млн рублей направят из областного бюджета на бесплатное питание школьников из пострадавших от паводка районов

17 сентября 2019

Читайте также:

Предпринимателям из Тулуна и Нижнеудинска выдано займов на сумму более 17 млн рублей
16 сентября 2019
В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов
16 сентября 2019

По инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Левченко школьники из пострадавших от паводка населённых пунктов пяти муниципальных образований получают бесплатно двухразовое питание со 2 сентября 2019 года. Региональным Правительством принято соответствующее постановление. На эти цели в областном бюджете предусматривается более 400 млн рублей. Вопрос финансирования рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания региона.

- Эта мера поддержки касается 19 тысяч учащихся с 1 по 11 класс из города Тулуна, Тулунского, Чунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов. В течение 2019-2020 учебного года детей будут кормить бесплатно два раза в день, - отметил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (536)


Реклама на сайте

Выход на экспорт. Истории иркутского бизнеса
Евгений Орачевский, «Фармасинтез»: «Глобальный успех возможен только на мировом рынке»
Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»
Константин Воробей, МедТехСервис: «Нет никаких ограничений для выхода на экспорт. Есть вопрос «адаптации» продукции для той или иной страны»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании