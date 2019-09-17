Более 400 млн рублей направят из областного бюджета на бесплатное питание школьников из пострадавших от паводка районов

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16 сентября 2019
По инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Левченко школьники из пострадавших от паводка населённых пунктов пяти муниципальных образований получают бесплатно двухразовое питание со 2 сентября 2019 года. Региональным Правительством принято соответствующее постановление. На эти цели в областном бюджете предусматривается более 400 млн рублей. Вопрос финансирования рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания региона.
- Эта мера поддержки касается 19 тысяч учащихся с 1 по 11 класс из города Тулуна, Тулунского, Чунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов. В течение 2019-2020 учебного года детей будут кормить бесплатно два раза в день, - отметил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.