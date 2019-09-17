Более 400 млн рублей направят из областного бюджета на бесплатное питание школьников из пострадавших от паводка районов

По инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Левченко школьники из пострадавших от паводка населённых пунктов пяти муниципальных образований получают бесплатно двухразовое питание со 2 сентября 2019 года. Региональным Правительством принято соответствующее постановление. На эти цели в областном бюджете предусматривается более 400 млн рублей. Вопрос финансирования рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания региона.

- Эта мера поддержки касается 19 тысяч учащихся с 1 по 11 класс из города Тулуна, Тулунского, Чунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов. В течение 2019-2020 учебного года детей будут кормить бесплатно два раза в день, - отметил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов.