ИАЦ «Альпари»: Слишком сильным рублю не быть

Похоже, что рубль так и не смог извлечь максимум из нефтяного ралли. Он, на самом деле, активно укреплялся и на прошлой неделе — в валютной секции были заметны масштабные покупки «россиянина». Поэтому, может быть, на фоне сырьевого скачка рубль уже не смог подпрыгнуть следом. Доллар же, как только оказался чуть ниже 64,0 руб., сразу же попал в зону спроса, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Других драйверов у инвесторов и не было, только нефть, за которой «россиянин» не пошел. При этом баррель в рублях сегодня стоит 4350 руб., хотя еще под занавес прошлой недели болтался около 3870 руб. За два неполных торговых дня это слишком много, потому и настораживает.

Вполне может быть, что текущие значения в паре доллар/рубль — это такое локальное «дно», ниже которого американская валюта и не отступит пока. Речь идет об области 63,75-64,00 руб./USD. Если так, то покупать иностранную валюту здесь очень интересно.

Сегодня американская валюта все так же выше 64,00 и торгуется по 64,19 руб., чуть подрастая. Впереди заседание Федрезерва, это тоже нужно держать в поле зрения. Краткосрочный торговый коридор в паре доллар/рубль составляет 63,95-64,35, в паре евро/рубль — 70,45-71,10.