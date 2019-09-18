Коршуновский ГОК увеличил объем выпускаемой продукции с начала года на 31%

Коршуновский ГОК, входящий в Группу «Мечел», в августе 2019 года увеличил производство железорудного концентрата на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства составил 254 тыс. тонн. Произведенная продукция отгружена на Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел»).

Положительная динамика в работе комбината сохраняется и по добыче руды: прирост в августе составил 11%.

КГОК демонстрирует рост производственных показателей с начала 2019 года: в 1 полугодии предприятие на 31% нарастило производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«На предприятии с прошлого года реализуется масштабная программа технической модернизации, и рост показателей по объему производству – наглядное свидетельство ее эффективности», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов компании входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных запасов, которых по стандартам JORC на 31 декабря 2018 г. составляет порядка 140,3 млн тонн. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в России по качественным характеристикам. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в ОАО «Мечел-Майнинг».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.