Иркутский филиал Россельхозбанка принял участие в выставке «SibWoodExpo»

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в 26-й международной выставке оборудования, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения. В этом году выставка прошла в городе Братске Иркутской области, одном из крупнейших промышленных центров Приангарья.

Экспозиция собрала представителей разных профилей и направлений лесной промышленности не только из Иркутской области, но и из других регионов России, а также зарубежных участников. Экспозиция зарекомендовала себя как деловая площадка, где собираются руководители и менеджеры верхнего звена, специалисты отрасли для обсуждения насущных проблем и поиска их решения, чтобы увидеть технические новинки и передовые технологии.

Представители банка презентовали гостям выставки весь комплекс услуг для физических лиц и корпоративных клиентов.

«Участие в выставке «SibWoodExpo» – это развитие и укрепление партнерских отношений со специалистами и экспертами в данной отрасли, а также привлечение внимания участников и посетителей выставки к кредитным продуктам Банка», – отметила директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова.