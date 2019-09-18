22 сентября в Иркутске пройдет «Энергичный велодень» в рамках празднования 65-летия Иркутской энергосистемы

Компания En+ Group в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области впервые проведет массовый спортивный праздник «Энергичный велодень». Он состоится в воскресенье, 22 сентября, на Нижней набережной Ангары в Иркутске.

22 сентября, на Нижней набережной Ангары в Иркутске, компания En+ Group впервые проведет массовый спортивный праздник «Энергичный велодень». Мероприятие пройдет в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области. К участию в «Энергичном велодне» приглашаются все желающие.

«Энергичный велодень» – это новый формат для Иркутска, совмещающий сразу несколько велосипедных активностей. Среди них: велоквест на улицах города, конкурс на лучшие образы – велодефиле, детские соревнования на велосипедах и массовый заезд по улицам города.

Все мероприятия этого дня пройдут на Нижней набережной. В 11:00 начнется квест на велосипедах по улицам города, в 12:30 пройдет дефиле «Велоледи», с 13:00 пройдут детские соревнования, в 15:00 стартует массовый велозаезд.

Велопраздник организован для популяризации велосипеда как самого здорового, экологичного и энергоэффективного транспорта, с целью поддержки развития велоинфраструктуры Иркутска, улучшения экологической ситуации в городе, повышения безопасности дорожного движения. Каждый участник получит уникальный велосипедный номер. Для желающих принять участие в конкурсах подготовлены ценные призы. По итогам мероприятия также будут вручены главные призы конкурса «Велофото» - два стильных городских велосипеда.

Подробности и регистрация на сайте велоиркутск.рф

Напомним, что этой осенью к 65-летию объединенной энергосистемы Иркутской области компания En+ Group подготовила большую программу ярких запоминающихся событий для иркутян и гостей города. Так, совместно с клубом молодых ученых «Альянс» по улицам города проводится экскурсия «Энергетика Иркутска», во время которой в доступной форме рассказывается об истории энергоснабжения столицы Приангарья.

4 октября в сквере имени Кирова пройдет музыкально-световое шоу «Энергия эволюции». Всех гостей ждет интерактивная музыкально-развлекательная программа с конкурсами и призами, впечатляющее 3D-mapping шоу, выступление группы «Банд’Эрос», а также фейерверк. Помимо этого, ко Дню энергетика (22 декабря) в художественной галерее Виктора Бронштейна (ул. Октябрьской Революции, 3) откроется выставка современного искусства, посвященная энергетике Иркутской области. Экспозиция продлится до конца январских каникул 2020 года. Вход будет свободный.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. Одно из основных направлений – поддержка и развитие спорта. С 2012 года En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия», реализует совместно с партнерами проект «На лыжи!», регулярно проводятся соревнования по разным видам спорта среди сотрудников. В числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

Об энергосистеме Иркутской области

В октябре 1954 года, в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР, было организовано районное энергетическое управление «Иркутскэнерго». С этой даты начинается история единой Иркутской энергосистемы. Сегодня она является частью компании En+ Group. В ее состав входят: три ГЭС Ангарского каскада (Братская, Усть-Илимская и Иркутская), 9 ТЭЦ, тепловые сети общей протяженностью 1715 км, Иркутская энергосбытовая компании (обслуживает 34 000 юридических и 1,4 млн физических лиц). Общее количество сотрудников энергопредприятий En+ Group в Иркутской области - более 20 000 человек. За 65 лет существования объединенной Иркутской энергосистемы все ТЭЦ и ГЭС выработали почти 3 трлн кВт⋅ч электроэнергии (сравнимо с тремя годам выработки электроэнергии на всех энергостанциях России).