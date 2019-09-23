«Заказчик не должен быть дизайнером». Проекты конкурсантов на выставке «Свой дом EXPO» оценивали посетители

Выставку загородной архитектуры и дизайна, которая проходила 14-15 сентября в поселке «Патроны Парк», посетили больше 1300 человек. Мероприятие было необычно тем, что право выбирать лучшие работы предоставили не профессиональному жюри, а посетителям. Такие мероприятия нужны в Иркутске, считают специалисты, поскольку позволяют иркутянам видеть лучшие проекты не только российских, но и зарубежных авторов, узнавать о новейших материалах. А дизайнерам и архитекторам дают возможность понять, к чему тяготеют их потенциальные заказчики.

«Это возможность для иркутских заказчиков посмотреть на шаг вперед»

Анна Радюк, Студия «ARSO»:

– На выставке представлены решения, которые обычный заказчик в обычном доме, может быть, и не сделает, сэкономит. Зато он может посмотреть на продвинутые идеи, на интересные материалы. Здесь ведь представлены работы не только иркутских дизайнеров, но и питерцев, и москвичей. Наши дизайнеры посещают те же крупные международные выставки, что и коллеги из европейской части страны, но нам зачастую сложнее добраться до тех материалов, которые используют в столицах. Такая выставка – это возможность для иркутских заказчиков посмотреть «на шаг вперед».

«Такими мероприятиями мы формируем вкус»

Ольга Соколова, Студия «ARSO»:

– Заказчик не должен быть сам дизайнером, для этого есть профессионалы. Но есть такое понятие, как «насмотренность». Это как начитанность. Одно дело – полистать картинки в интернете, а другое – посмотреть на серьезные работы. Здесь представлены проекты, на каждый из которых потрачены месяцы, а до этого авторы долго учились. Насколько я заметила, гости не разглядывают нюансы всех планировок. Скорее они формируют здесь общее впечатление, ищут то, что им близко. Такими мероприятиями мы формируем у иркутян вкус, уровень. И у нас это получается не хуже, чем в Москве и Питере, а в чем-то даже и лучше, потому что архитектурные работы учитывают нашу природу, Байкал.

«Зачастую заказчики даже и не знают, что им нужно»

Андрей Тигунцев, «Бюро Архитектурных Решений Тигунцева А»:

– Я считаю, что параллельно с голосованием посетителей всегда должно идти голосование и профессионального жюри. Тем более, если мы хотим воспитывать вкус у тех, кто в дальнейшем будет заказывать дома, хотим продемонстрировать какие-то более высокие уровни дизайна и архитектуры, показать, что сейчас модно и правильно. Ведь многие посетители ничего, кроме поселков типа Молодежного и не видели.

Любопытно посмотреть, что интересно людям. Я выставил несколько объектов в разной стилистике специально, чтобы понимать, какие дома люди хотят строить: хотят ли что-то более футуристичное или, напротив, домашнее и уютное? Зачастую заказчики, приходя к архитектору, не знают, что им нужно. Многие ездят по миру, видят что-то интересное, привозят картинку: «Хотим такое». И ты начинаешь объяснять, что это, например, не подходит для наших климатических условий, а это - потому что менталитет у нас другой.

«Бывают проекты, которые не хочется показывать»

Алина Марьясова, MA studio:

– Когда я выбирала проекты, которые хочу отправить на выставку, я старалась, чтобы это были необычные проекты, чтобы они соответствовали трендам и чтобы понравились посетителям. Еще важно, чтобы это были проекты, которые мне самой хочется делать в дальнейшем. Считается, что от того, какие проекты в вашем портфолио, зависит, какие заказы будут к вам приходить. У моих друзей фотографов, например, есть съемка свадьбы в противогазах, на заброшенной стройке. Они говорят, что никогда в жизни не выложат эту съемку, потому что не хотят, чтобы к ним стали приходить такие заказы. У дизайнеров тоже есть проекты, которые не хочется показывать, хотя таких работ немного и клиенты остались ими довольны.

Другие цитаты участников мероприятия – читайте в продолжении материала в нашем сюжете, посвященном «Свой дом EXPO».

Первая выставка «Свой дом EXPO» прошла 14 и 15 сентября 2019 года в пригороде Иркутска на территории коттеджного поселка «Патроны-Парк». Цель выставки - определить тренды загородного домостроения, показать гостям выставки современные идеи в архитектуре, дизайне интерьера, техническом оснащении и образа жизни за городом. На выставке были представлены работы архитекторов и дизайнеров из Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Токио, Москвы, Санкт-Петербурга. Мероприятие посетили более 1300 человек, из них 888 проголосовали за лучшую архитектуру и дизайн интерьера. Победителями первой выставки в области архитектуры стала работа Анны Ушаровой, «Дом среди сосен» (№ 17 ), в области дизайна интерьера наибольшее количество голосов набрала работа Елены Валовой, «Интерьер с характером» (№ 22).