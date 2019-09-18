В Иркутской области дисквалифицирован арбитражный управляющий

В Иркутской области дисквалифицирован арбитражный управляющий, сообщает Управление Росреестра по Иркутской области.

Как поясняет пресс-служба ведомства, в сентябре 2019 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Иркутской области, вынесенное по результатам рассмотрения заявления Управления о привлечении конкурсного управляющего МУП «ЖКХ Калтук» Лосева И.Ю. к административной ответственности, предусмотренной ч.3.1 ст.14.13 КоАП РФ, Лосеву И.Ю. назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев (решение Арбитражного суда Иркутской области, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу №А19-4828/2019).

Напомним, с учетом изменений в административном законодательстве с 29.12.2015г. стало возможным применение дисквалификации только за повторное неисполнение обязанностей арбитражного управляющего.

Стоит отметить, что дисквалификация применяется Арбитражным судом Иркутской области к арбитражным управляющим в исключительных случаях.