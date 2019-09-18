Альфа-Банк открыл в Москве ипотечный центр

В Москве открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу ул. Щипок до 11, стр.1. Это третий специализированный офис банка в столице.

В новом офисе созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов. Оборудовано 8 просторных переговорных, что дает возможность проводить одновременно большое количество встреч. В новом ипотечном центре клиенты могут воспользоваться депозитарием для проведения сделок с использованием сейфовых ячеек.

Специалисты банка проконсультируют по условиям ипотечных программ, помогут рассчитать стоимость кредита и оформить договор купли-продажи. Также в офисе клиенты могут получить подробную информацию о риэлтерских, страховых компаниях и застройщиках — партнерах банка в регионе, познакомиться с их предложениями и воспользоваться ими.

Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика. Теперь подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту заемщик может дистанционно. Еще одно важное преимущество ипотечных программ банка — платеж по кредиту можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

«Открытие еще одного ипотечного центра Альфа-Банка является частью нашей стратегии, направленной на повышение доступности ипотечных кредитов и качества предоставляемых розничных услуг», — говорит Артем Иванов, руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка.

Сегодня специализированные ипотечные центры Альфа-Банка в Москве, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и Краснодаре, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Перми обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме «одного окна».

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Клиенты могут получить ипотечный кредит на покупку квартиры по ставке от 8,89%.