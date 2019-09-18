Современный, удобный, функциональный. Банк «Приморье» представил обновленный сайт

Банк «Приморье» представляет новый интернет-сайт . Изменения коснулись дизайна, навигации и функционала официального ресурса Банка.

В новой версии сайта Банка полностью обновлен интерфейс, изменена система навигации, дизайн стал более легким и информативным, особое внимание уделено функциональности и удобству для пользователей:

— На новом сайте подача информации ориентирована на клиента: ничего не нужно искать, вся информация о продукте, подробные условия и тарифы размещены на одной странице, — комментирует директор Департамента розничного бизнеса — заместитель Председателя Правления Банка «Приморье» Анна Талызина. — Благодаря этому пользователи теперь могут быстрее и проще найти нужную информацию, а также оформить и получить интересующие их продукты и услуги Банка. Сейчас реализован первый этап обновления сайта, изменен весь блок для частных лиц. А в ближайшее время в аналогичном формате будет представлен и блок для корпоративных клиентов.

Новый сайт адаптирован под все мобильные устройства, с которых на портал заходит большая часть клиентов. Функционал мобильной версии сайта полностью дублирует основной ресурс.

Адрес сайта Банка «Приморье» остался прежним — www.primbank.ru