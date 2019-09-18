Дальневосточный банк изменит условия по вкладам с 1 октября

С 01.10.2019 г. ПАО «Дальневосточный банк» вводит в действие:

новую редакцию:

-Типовых Условий договора банковского вклада с физическим лицом Публичного акционерного общества «Дальневосточный банк» (для вкладов, привлекаемых в офисах ПАО «Дальневосточный банк»),

-Типовых Условий договора банковского вклада ПАО «Дальневосточный банк» (для вкладов, привлекаемых через систему дистанционного банковского обслуживания),

и соответствующие им тарифные планы по вкладам;

новые виды вкладов:

— привлекаемые в офисах Банка: «Детский», «Доходный», «Универсальный», «Пополняемый» и «Премиальный», «Зарплатный», «Пенсионный»,

— привлекаемые онлайн через систему «Интернет-офис»: «Доходный онлайн», «Универсальный онлайн», «Пополняемый онлайн» и «Премиальный онлайн», «Зарплатный онлайн», «Пенсионный онлайн».

Также с 01.10.2019 ПАО «Дальневосточный банк» прекращает привлечение следующих видов вкладов:

открываемых в офисах Банка: «Высокий доход», «Депозит + расходные операции», «Депозит + досрочное расторжение», «Быстрый доход», «Маэстро», «Миллионер», «Дети», «Зарплатный»*, «Пенсионный»*,

открываемых онлайн через систему «Интернет-офис»: «Высокий доход онлайн», «Депозит + расходные операции онлайн», «Депозит + досрочное расторжение онлайн», «Быстрый доход онлайн», «Миллионер онлайн», «Зарплатный онлайн»*, «Пенсионный онлайн»*.

По истечении срока действия (с учетом последней пролонгации) договора вкладов по вышеперечисленным видам прекращают свое действие, средства перечисляются на счета, определенные вкладчиком в заключенных договорах вкладов.

Более подробно с Типовыми условиями и соответствующими Тарифными планами можно ознакомиться на сайте Банка.

*договор вклада, заключенный в рамках Тарифного плана срочного вклада, действующего до 01.10.2019 г.