В Солид Банке продолжает действовать Акция для бизнеса «11:11»

В Солид Банке продолжает действовать Акция «11:11», условиями которой предусмотрена низкая ставка по кредиту или овердрафту, максимальный пакет расчетно-кассового обслуживания предоставляется бесплатно на весь срок кредита.

Акция «11:11» была запущена 1 июля 2019 г. Условия Акции разрабатывались на основе опроса действующих и потенциальных клиентов, поэтому они оптимально соответствуют ожиданиям и запросам бизнеса. Низкая фиксированная ставка (11,11% годовых), возможность выбора формы выдачи (срочный кредит или овердрафт) и, конечно же, РКО «под ключ». Для большинства предпринимателей стоимость обслуживания не играет роли, не потому, что они не считаю деньги, а потому, что в условиях высокой конкуренции стоимость РКО примерно одинакова во всех банках. Солид Банк предоставляет пакет РКО на выбор клиента в качестве бонуса при оформлении кредита от 10 до 50 млн рублей (суммы более 50 млн также возможны). Пакет услуг ничего не будет стоить в течение всего срока кредитного договора (до 5 лет). Оформить заявку можно на сайте банка: https://solidbank.ru/for-business/loans/application-for-credit-ext/

Одним из преимуществ Солид Банка в отношении работы с бизнесом является отсутствие многоуровневых процессов и бюрократических процедур согласования и рассмотрения заявок.

«Набившее оскомину выражение «индивидуальный подход» – но по-другому не скажешь, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – У нас в банке это действительно так. Многие декларируют это, мы – делаем. Это наша концепция работы. Бизнес у всех абсолютно разный, с разной историей, с разными потребностями, проблемами, успехами. Предприятия – как люди, даже близнецы отличаются. Поэтому даже у одного собственника не будет двух одинаковых организаций. Если это осознать и принять, то к обслуживанию бизнеса начинаешь относиться как семейный врач к пациентам. Мы знаем их тревоги, сомнения, всегда предлагаем «профилактические меры», например, когда бизнес сезонный, помогаем выстроить наилучшую архитектуру отношений с банком».



Акция «11:11» действует до конца сентября, ее условия распространяются на компании, ранее не кредитовавшеся в АО «Солид Банк». Но действующим клиентам банку тоже есть, что предложить! Например, кредитование по ставке 8,5% годовых по программе Минэкономразвития. Напомним, что список сфер деятельности, допущенных к кредитованию с государственной поддержкой, значительно расширен, и сейчас практически любой бизнес может получить финансирование по самой низкой на рынке ставке. Помимо привлекательной ставки остальные условия программы также весьма лояльны и комфортны: сумма от 500 тыс. до 350 млн руб., срок от 3-мес. до 5 лет.



Ознакомиться с подробными условиями кредитования, а также другими услугами для бизнеса (РКО, ВЭД, депозиты) можно на сайте банка: www.solidbank.ru и в любом офисе АО «Солид Банк».



Специалисты Солид Банка всегда рады новым и действующим клиентам! Ждем вас в наших офисах, приходите познакомиться, узнать условия, высказать свои пожелания – ведь как уже упоминалось выше, банк гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту.