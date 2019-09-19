«Давайте говорить честно». Что мешает и способствует развитию IT на Байкале

Есть ли у Иркутска шансы повторить путь Ульяновска и стать IT-центром России? Почему качеством жизни в городе можно удержать разработчиков, но не дизайнеров? Можно ли фрилансить на Москву из Иркутска или это миф? Эти и другие вопросы обсуждали на панельной дискуссии «IT и Байкал – пути развития», прошедшей в рамках Байкал Диджитал Дэйз-2019.

«Технологии меняются настолько быстро, что готовить профессионалов вузы сейчас объективно не могут»

Евгений Потапов, генеральный директор IT Summa, (Иркутск) считает, что с подготовкой высококвалифицированных специалистов могут справиться и IT-компании, роль вузов в том, чтобы в первую очередь готовить людей, способных качественно работать и быстро учиться. При этом он напоминает, что текучка кадров из регионов была всегда: люди едут туда, где лучше предложения, а предложения лучше там, где самые комфортные условия для ведения бизнеса.

– Текучка кадров из регионов в Москву была изначально, еще до IT. Потому, что в Москве проще организовать бизнес, который приносит деньги и в котором проще организовать более высокую оплату сотрудников. Интернет – большое исключение, потому что можно находиться в Иркутске, Барнауле, где угодно – и быть мировой компанией. ISPsystem – отличный тому пример.

Для меня фундаментальный вопрос – как создавать в регионах такие бизнесы, которые могли бы предлагать конкурентные условия. IT-компании в регионе могут привлекать людей интересными задачами, брать их на обучение. Но рано или поздно компания, которая занимается большим бизнесом и зарабатывает намного больше денег, придет в регион и предложит лучшие условия.

Что касается подготовки сотрудников. Технологии меняются настолько быстро, что готовить профессионалов вузы сейчас объективно не могут. Вузы могут подготовить людей, которые готовы учиться и умеют работать. А научить конкретным технологиям можно в IT-компании, это реально.

«'Движуху' снизу увидело наше правительство, решило с нами дружить»

Сергей Полуэктов, СЕО MediaSoft (Ульяновск) рассказал, что Ульяновску удалось стать IT-центром России в том числе благодаря тому, что профессиональное сообщество однажды решило объединиться и развивать рынок совместными усилиями. А затем к нему присоединилось и региональное правительство. Сейчас в Ульяновске на проведение профильных мероприятий выделяются бюджетные деньги, а для IT-компаний действуют налоговые льготы. Например, IT-компании на УСН платят 1% вместо 6%.

– В 2011-2012 гг мы собрались и договорились о том, что будем дружить. Да, мы конкурируем за кадры, но надо сделать так, чтобы их стало больше и хватало всем. Мы стали нормально общаться, обмениваться опытом, делиться информацией.

«Движуху», которая шла снизу, увидело наше правительство, решило с нами дружить. Сейчас в Ульяновске на регулярной основе проходят три федеральных мероприятия на 3000+ участников. На это выделяются бюджетные деньги, мы свои добавляем, сами определяем проекты и людей, которых будем поддерживать. Это могут быть и школьные учителя, которые проводят курсы по информатике, и мероприятия, направленные на профориентацию. День программиста проводим, о кейсах рассказываем. Для чего? Чтобы образовывать ульяновских студентов, показывать, что IT развивается.

«В Иркутской области при правительстве создан совет по развитию цифровой экономики»

Роман Ищенко, председатель ИРО «Деловая Россия» уверен, что Иркутск пойдет по сценарию Ульяновска.

– Я и мои коллеги убеждены, что нужно поднимать инициативу и волну снизу. Конечно, бывает, когда паровозом выступает власть. Например, в Советском Союзе в 30-е годы жестко, но эффективно много что делалось, но тогда была другая система управления. Сегодня все сложнее, требуется инициатива на местах. Это фундамент, на который наслаивается все остальное. Мы идем в этом направлении. В Байкальске, к примеру, проходит школа по спортивному программированию, где власть участвует деньгами. В августе этого года был создан Координационный совет по развитию цифровой экономики при Правительстве Иркутской области. Так что, думаю, мы не избежим сценария Ульяновской области.

«То, что все могут фрилансить на Москву – миф»

Алексей Раменский, главный редактор «Тэглайн» (Москва) уверен, что в регионах можно выращивать и затем удерживать разработчиков ПО. Для этого нужно поддерживать высокий уровень образования и качество жизни. А вот дизайнеров, продукт менеджеров и обычных менеджеров в регионе не вырастишь и не удержишь. И дело не в зарплатах.

– Можно, конечно, сидя в регионе, делать продукт федеральный или международный. Просто это очень сложно. Чтобы работать в регионе, надо быть Лебедевым или Потаповым. При этом сам Лебедев, говоря о такой возможности, в регионе не сидит. То, что все могут фрилансить на Москву – миф. Может быть, у кого-то и есть один такой знакомый, очень ответственный и дисциплинированный человек, но это скорее некий сбой в системе.

Лучшие практики нужно осваивать там, где они есть. Вот разработчиков выращивать в регионах реально. Только губернатор, мэр, или сити-менеджер должен сделать так, чтобы люди хотели здесь учиться, а вузы хотели их учить. Но когда появятся разработчики, тут же появятся алчные люди, которые их будут продавать. И если сотрудники захотят уезжать, никто никакими зарплатами их не остановит. Потому что едут не за зарплатами – едут за качеством жизни. Если в родном городе все устраивает, человек не идет смотреть зарплаты в другом регионе.

Если же мы говорим о дизайне или маркетинге, то здесь даже хорошего качества жизни мало – надо жить там, где это маркетинг и дизайн. И это не Иркутск, не Новосибирск, не Ульяновск даже. Это Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Лондон, Сан-Франциско и так далее. Надо или там учиться или бывать там постоянно.

«Не у всех деньги главная ценность»

Сергей Даревский, CEO Moscow Workshops ICPC, (Москва) для развития IT в регионе предлагает сосредоточить внимание на студентах: помочь им получить образование, вовлечь в местные проекты, заинтересовать мероприятиями. А Байкал использовать для пиара.

– Если сравнить Байкал Диджитал Дэйз-2019 с аналогичным мероприятием в Москве, то средний возраст участников здесь значительно меньше. Это говорит о том, что направление IT и всего, что с ним связано, развивается, здесь есть куда расти. Иркутску можно сделать акцент на студентах и тех, кто только выпустился из вузов. Давайте говорить честно: образование стоит денег. Компании, которые заинтересованы в кадрах, могут оплачивать обучение и сразу подписывать договора о том, что студенты потом пойдут работать в эту компанию. За время работы ребята могут вовлечься, заинтересоваться проектом, у них появится желание остаться.

Не у всех деньги главная ценность. Да и государство в принципе выделяет средства на разные проекты. Можно говорить и о глобальных фондах, которые работают по всей России. То есть деньги можно искать по России, при этом здесь организовывать интересные мероприятия. Те же хакатоны, конференции, соревнования. Наличие Байкала рядом – это огромный плюс, который можно использовать для пиара того, что происходит здесь.

«Многие уезжают еще и потому, что здесь мало IT-компаний»

Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem (Иркутск), считает, что отток кадров из Иркутска связан не только с уровнем зарплат, но и небольшим количеством IT-компаний, в которые может устроиться человек, который решил сменить место работы.

– Проблема с кадрами – это достаточно болезненная вещь, которая мешает масштабироваться и расти. Если мне завтра нужно будет запускать в разработку новый продукт, то эта нагрузка дополнительно ляжет на тех сотрудников, которые уже есть у меня в компании. Новых, которые способны подхватить флаг и запустить продукт, я на иркутском рынке найти не смогу. И проблема не в студентах: все компании с ними работают. Хотя надо понимать, что это инвестиции и достаточно долгие. Средний возраст наших сотрудников – 28 лет. Это говорит о том, что у нас нет более взрослого поколения, есть молодые специалисты, которые находятся в начале-середине своего карьерного пути.

Отток сотрудников безусловно есть, он есть в том числе из-за денег, потому что зарплаты ниже. Есть люди, которые уезжают из Иркутска, потому что они хотят жить в другом городе, но многие уезжают еще и потому, что здесь мало IT-компаний. У специалистов очень ограниченный выбор, куда пойти еще, если они уходят из компании, которая занимается продуктовой разработкой. Это фактор, который тоже влияет на отток людей из Иркутска.

Мне нечего возразить на то, что дизайнеров и маркетологов здесь меньше, поэтому ищите их в другом регионе. Это здорово, но это сложно делать, когда весь бизнес находится в Иркутске. Мне кажется, так не бывает. По крайней мере, мы так пока не научились делать.

«Удаленная работа, про которую говорят пренебрежительно, потихонечку укореняется»

Антон Черноусов, Руководитель BaikalDev.Club, (Иркутск) работал в том числе программистом, создавая полноценные продукты на fulltime (полный рабочий день, – ред.) в офисе и удаленно. Он считает, что удаленная работа рано или поздно полностью изменит рынок.

– Я тот самый знакомый, который работает/работал удаленно. Знаете, пока у меня не было ребенка, вопрос ехать или не ехать куда-то передо мной не стоял. Мои бывшие студенты, когда я приезжаю в Москву или Санкт-Петербург, рассказывают интересные вещи. О том, например, как дети учат иностранные языки в детском садике и к восьми годам могут читать в оригинале неадаптированный вариант сказок Братьев Гримм. Я представил, как мой ребенок пойдет в наш обычный иркутский сад, и когда-то они с тем ребенком встретятся и подадут резюме в одну и ту же компанию. Какие шансы будут у моей девочки? Потом у нас рядом с домом построили 19-ю школу и я немного успокоился.

Мне кажется, тектонические изменения в психологии происходят повсеместно. Если обратить внимание, то удаленная работа, про которую говорят пренебрежительно, потихонечку укореняется, создает некую оппортьюнити (благоприятную возможность, – ред.), которой можно пытаться пользоваться. Такой работы стало больше, и она рано или поздно изменит рынок.

Не знаю, на какой стадии мы сейчас находимся: сложно оценить, потому что объем рынка достаточно большой, в оффлайне очень много всего происходит. Но как мне кажется, эта критическая масса постепенно накапливается. Например, в секции программирования первым выступал докладчик, который удаленно, из Иркутска работает в Mail.ru Group. Так что, думаю, эти изменения произойдут. Вопрос, случатся ли они за три года или в какой-то пролонгации.

«Тот, кто хочет денег, может найти их и в родном краю»

Глеб Ступин, Генеральный директор Деловая сеть (Иркутск) много лет работает в телекоме, но начинал как IT-специалист. Он убежден, что возможности можно найти где угодно, а хорошую экологию – только в родном краю.

– В 1990-м году я, будучи студентом, пришел в Иркутский вычислительный центр в Академии наук. В лаборатории, которая работала на военно-промышленный комплекс, мы делали систему автоматизированного проектирования сверхбольших интегральных схем. В 1991 году наш коллектив приехал в Москву на закрытую выставку, после которой какой-то бородатый дядечка с тросточкой отвел меня за угол и сказал: «Ты и еще один парень, вы поедете ко мне в Москву работать». Я был комсомольцем, любил свой город, и меня такой подход возмутил. Я гордо отказался, а он назвал меня дураком.

В 90-е годы много моих одногруппников и знакомых уехали в Москву, Питер, в Штаты, Канаду, Новую Зеландию. Мне тоже поступали разные предложения, но мне было обидно за Родину. Я всегда считал, что тот, кто хочет денег или хорошей жизни, может найти это и в родном краю.

Действительно, в Иркутске IT-компаний очень мало, и я рад за этих людей, которые продвигают наш город, хотя они регулярно отнимают у нас кадры, которые не хотят уезжать в Москву. Но IT – это такая сфера, где можно работать на компанию, которая находится в другом городе или стране, а жить ты можешь здесь.

Я сам живу в деревянном доме среди леса. От дома до офиса мне ехать двадцать минут. Я регулярно бываю и в Москве, и в Питере и понимаю, что такую экологию, как у нас, мало где найдешь. И мне не важно, что мой ребенок не знает немецкого языка – захочет уехать – выучит, а не захочет, может, немецкий ему и не будет нужен. Так что надо просто выбрать для себя приоритеты.