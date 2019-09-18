Промышленное производство в Иркутской области снизилось на 0,4% по итогам 8 месяцев 2019 года

Промышленное производство в Иркутской области продемонстрировалло противоречивые итоги. По итогам восьми месяцев 2019 года зафиксирован спад объемов промышленного производства на 0,4%, но без субъектов малого предпринимательства - рост на 3,2%, сообщает Иркутскстат.

Противоположный результат демонстрируют хозяйствующие субъекты разного статуса, занятые добычей полезных ископаемых. Если крупные и средние добывающие предприятия увеличили объем на 3,3%, то с учетом малых предприятий – снижение на 1,5%.

За счет малого бизнеса заметно снижается общий положительный результат обрабатывающих производств (до символического роста на 0,1%) и незначительно – в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционирования воздуха.

И только на поприще водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений малый бизнес сработал лучше, чем более крпуные организации организации, допустившие спад на 4,1% к январю-августу прошлого года. С учетом малого предпринимательства в данной сфере отмечен рост на 3,6%.