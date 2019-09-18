Официальная безработица в Приангарье составляет 1,1%

Официально безработными на начало сентября являются 1,1% от численности рабочей силы региона. С учетом лиц, самостоятельно ищущих работу, без обращения в государственные органы трудоустройства, уровень общей безработицы в несколько раз выше, во втором квартале 2019г. – 5,8%.

Как сообщает Иркутскстат, показатели вполне благоприятные, но проблема трудоустройства остается. Она кроется в несоответствии ожиданиям работодателей профессионально-квалификационных и иных качеств претендентов на рабочие места.

Государственной службой занятости Иркутской области на начало сентября учтено 13,1 тыс. безработных. Это минимальный показатель с начала года, максимум отмечался в конце апреля – 15,7 тысячи.