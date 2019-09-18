В Иркутске по цене нового iPhone можно арендовать квартиру на 9 месяцев

Самый дорогой iPhone из числа новых моделей будет продаваться в России. Стоимость iPhone 11 Pro Max с 512 Гб встроенной памяти составит $2053, или 131 900 рублей. В Иркутске по такой цене можно снимать квартиру почти 9 месяцев, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».
Стоимость долгосрочной аренды растёт, но она по-прежнему остаётся для россиян доступнее, чем другие траты. Цена покупки нового iPhone в среднем по России способна обеспечить от 4 до 8 месяцев проживания в однокомнатной квартире.
Даже в Москве — городе с самой дорогой арендой (36,9 тыс. рублей) — средства, необходимые для приобретения iPhone, обеспечат в среднем от 2 до 4 месяцев проживания. В Иркутске, где аренда однокомнатной квартиры в августе составляет около 15 тыс. рублей, сумма, необходимая для покупки iPhone, обеспечит от 4 до 9 месяцев аренды.
Сравнение цены iPhone и аренды однокомнатной квартиры, август 2019 г.
|
№
|
Город
|
Средняя цена однокомнатной квартиры в августе 2019 г., руб.
|
Динамика цен в сравнении с июлем 2019 г.
|
Соотношение стоимости аренды и цены iPhone
|
iPhone 11 64 Гб
|
iPhone 11 Pro Max 512 Гб
|
1
|
Воронеж
|
10 842
|
-2,76%
|
5,6
|
12,2
|
2
|
Ижевск
|
10 918
|
1,51%
|
5,5
|
12,1
|
3
|
Челябинск
|
11 195
|
0,47%
|
5,4
|
11,8
|
4
|
Омск
|
11 343
|
1,11%
|
5,3
|
11,6
|
5
|
Саратов
|
11 892
|
1,4%
|
5
|
11,1
|
6
|
Томск
|
12 174
|
-0,33%
|
4,9
|
10,8
|
7
|
Пермь
|
13 159
|
1,36%
|
4,6
|
10,0
|
8
|
Махачкала
|
13 433
|
0,22%
|
4,5
|
9,8
|
9
|
Красноярск
|
13 618
|
-0,49%
|
4,4
|
9,7
|
10
|
Грозный
|
13 948
|
5,79%
|
4,3
|
9,5
|
11
|
Самара
|
14 150
|
0,68%
|
4,2
|
9,3
|
12
|
Нижний Новгород
|
14 427
|
1,35%
|
4,2
|
9,1
|
13
|
Краснодар
|
14 434
|
0,8%
|
4,2
|
9,1
|
14
|
Ростов-на-Дону
|
14 563
|
1,15%
|
4,1
|
9,1
|
15
|
Тюмень
|
14 610
|
1,56%
|
4,1
|
9,0
|
16
|
Калининград
|
14 631
|
2,55%
|
4,1
|
9,0
|
17
|
Владивосток
|
14 921
|
11,19%
|
4
|
8,8
|
18
|
Иркутск
|
15 257
|
1,94%
|
3,9
|
8,6
|
19
|
Новосибирск
|
15 693
|
0,37%
|
3,8
|
8,4
|
20
|
Казань
|
16 118
|
0,41%
|
3,7
|
8,2
|
21
|
Екатеринбург
|
17 523
|
1,55%
|
3,4
|
7,5
|
22
|
Симферополь
|
20 587
|
-0,54%
|
2,9
|
6,4
|
23
|
Севастополь
|
20 789
|
-0,28%
|
2,9
|
6,3
|
24
|
Санкт-Петербург
|
23 538
|
4,09%
|
2,6
|
5,6
|
25
|
Москва
|
36 869
|
4,51%
|
1,6
|
3,6
|
|
Россия
|
15 853
|
0,5%
|
3,8
|
8,3