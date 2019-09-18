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В Иркутске по цене нового iPhone можно арендовать квартиру на 9 месяцев

18 сентября 2019

Самый дорогой iPhone из числа новых моделей будет продаваться в России. Стоимость iPhone 11 Pro Max с 512 Гб встроенной памяти составит $2053, или 131 900 рублей. В Иркутске по такой цене можно снимать квартиру почти 9 месяцев, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

Стоимость долгосрочной аренды растёт, но она по-прежнему остаётся для россиян доступнее, чем другие траты. Цена покупки нового iPhone в среднем по России способна обеспечить от 4 до 8 месяцев проживания в однокомнатной квартире.

Даже в Москве — городе с самой дорогой арендой (36,9 тыс. рублей) — средства, необходимые для приобретения iPhone, обеспечат в среднем от 2 до 4 месяцев проживания. В Иркутске, где аренда однокомнатной квартиры в августе составляет около 15 тыс. рублей, сумма, необходимая для покупки iPhone, обеспечит от 4 до 9 месяцев аренды.

Сравнение цены iPhone и аренды однокомнатной квартиры, август 2019 г.

Город

Средняя цена однокомнатной квартиры в августе 2019 г., руб.

Динамика цен в сравнении с июлем 2019 г.

Соотношение стоимости аренды и цены iPhone

iPhone 11    64 Гб

iPhone 11 Pro Max  512 Гб

1

Воронеж

10 842

-2,76%

5,6

12,2

2

Ижевск

10 918

1,51%

5,5

12,1

3

Челябинск

11 195

0,47%

5,4

11,8

4

Омск

11 343

1,11%

5,3

11,6

5

Саратов

11 892

1,4%

5

11,1

6

Томск

12 174

-0,33%

4,9

10,8

7

Пермь

13 159

1,36%

4,6

10,0

8

Махачкала

13 433

0,22%

4,5

9,8

9

Красноярск

13 618

-0,49%

4,4

9,7

10

Грозный

13 948

5,79%

4,3

9,5

11

Самара

14 150

0,68%

4,2

9,3

12

Нижний Новгород

14 427

1,35%

4,2

9,1

13

Краснодар

14 434

0,8%

4,2

9,1

14

Ростов-на-Дону

14 563

1,15%

4,1

9,1

15

Тюмень

14 610

1,56%

4,1

9,0

16

Калининград

14 631

2,55%

4,1

9,0

17

Владивосток

14 921

11,19%

4

8,8

18

Иркутск

15 257

1,94%

3,9

8,6

19

Новосибирск

15 693

0,37%

3,8

8,4

20

Казань

16 118

0,41%

3,7

8,2

21

Екатеринбург

17 523

1,55%

3,4

7,5

22

Симферополь

20 587

-0,54%

2,9

6,4

23

Севастополь

20 789

-0,28%

2,9

6,3

24

Санкт-Петербург

23 538

4,09%

2,6

5,6

25

Москва

36 869

4,51%

1,6

3,6

 

Россия

15 853

0,5%

3,8

8,3
 

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