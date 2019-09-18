В Иркутске по цене нового iPhone можно арендовать квартиру на 9 месяцев

Самый дорогой iPhone из числа новых моделей будет продаваться в России. Стоимость iPhone 11 Pro Max с 512 Гб встроенной памяти составит $2053, или 131 900 рублей. В Иркутске по такой цене можно снимать квартиру почти 9 месяцев, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

Стоимость долгосрочной аренды растёт, но она по-прежнему остаётся для россиян доступнее, чем другие траты. Цена покупки нового iPhone в среднем по России способна обеспечить от 4 до 8 месяцев проживания в однокомнатной квартире.

Даже в Москве — городе с самой дорогой арендой (36,9 тыс. рублей) — средства, необходимые для приобретения iPhone, обеспечат в среднем от 2 до 4 месяцев проживания. В Иркутске, где аренда однокомнатной квартиры в августе составляет около 15 тыс. рублей, сумма, необходимая для покупки iPhone, обеспечит от 4 до 9 месяцев аренды.

Сравнение цены iPhone и аренды однокомнатной квартиры, август 2019 г.