Средняя премия по ОСАГО по итогам 8 месяцев снизилась в 79 регионах. Что дальше?

За период с января по август 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,44%. При этом снижение средней премии отмечается в 79 регионах РФ, в которых проживает 96,11% автовладельцев.

В Иркутской области стоимость ОСАГО снизилась на 2,48% до 4847 рублей. Это следует из данных АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА).

Почти на 30% (или на 1060 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 17,62% (525 рублей) - в Еврейской автономной области, на 11,76% (633 рубля) - в Республике Коми, на 11,18% (650 рублей) - в Пермском крае, на 9,84% (448 рублей) - в Саратовской области, на 9,56% (410 рублей) - в Белгородской области, на 9,40% (500 рублей) - в Вологодской области, на 9,39% (270 рублей) - в Забайкальском крае, на 9,10% (425 рублей) - в Удмуртской республике, на 9,04% (681 рубль) - в Мурманской области. В перечисленных регионах проживает 7,7% всех автовладельцев.

В 11 регионах средняя премия снизилась более чем на 7%. Это Пензенская область (снижение на 8,79% или 375 рублей), Архангельская область (8,64%, 529 рублей), Республика Татарстан (8,63%, 561 рубль), Воронежская область (8,27%, 413 рублей), Москва (8,08%, 737 рублей), Оренбургская область (8,08%, 392 рубля), Ненецкий автономный округ (7,75%, 344 рубля), Тульская область (7,54%, 369 рублей), Костромская область (7,43%, 297 рублей), Брянская область (7,34%, 313 рублей), Курганская область (7,15%, 263 рубля). Всего в этих регионах проживает 24,4% всех автовладельцев.

Еще в 17 регионах средняя премия снизилась более чем на 5%. Это:

Тамбовская область (снижение на 6,82% или 283 рубля, проживает 0,73% автовладельцев),

Челябинская область (снижение на 6,71% или 409 рублей, проживает 2,72% автовладельцев),

Чукотский автономный округ (снижение на 6,66% или 240 рублей, проживает 0,03% автовладельцев),

Ханты-Мансийский автономный округ (снижение на 6,43% или 458 рублей, проживает 1,27% автовладельцев),

Псковская область (снижение на 6,31% или 244 рублей, проживает 0,48% автовладельцев),

Сахалинская область (снижение на 6,27% или 370 рублей, проживает 0,37% автовладельцев),

Свердловская область (средняя премия снизилась на 5,51% или 317 рублей, проживает 2,9% автовладельцев),

Тюменская область (снижение на 5,50% или 355 рублей, проживает 1,26% автовладельцев),

Владимирская область (снижение на 5,49% или 274 рубля, проживает около 1% всех автовладельцев),

Курская область (снижение на 5,41% или 223 рубля, проживает 0,76% автовладельцев),

Рязанская область (снижение на 5,4% или 254 рубля, проживает 0,88% автовладельцев),

Астраханская область (снижение на 5,4% или 264 рубля, проживает 0,67% автовладельцев),

Нижегородская область (снижение на 5,28% или 318 рублей, проживает 2,16% автовладельцев),

Новгородская область (снижение на 5,22% или 230 рублей, проживает 0,44% автовладельцев),

Санкт-Петербург (снижение на 5,19% или 421 рубль, проживает 4,64% автовладельцев),

Самарская область (снижение на 5,10% или 280 рублей, проживает 2,59% автовладельцев),

Московская область (снижение на 5,06% или 369 рублей, проживает 5,51% автовладельцев).

Еще в 40 регионах, на территории которых проживает 35,66% автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%.

Средняя премия по ОСАГО выросла в 7 регионах, в которых проживает 3,9% всех автовладельцев, причем в абсолютном значении этот рост составил от 38 до 244 рублей за годовой полис обязательной “автогражданки”. Почти все эти регионы входят в “красную” зону рейтинга регионов, который отражает положение дел в регионах России применительно к ОСАГО.

Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 9,17% и было отмечено в Республике Тыва (проживает менее 0,1% автовладельцев). При этом в абсолютном выражении средняя премия по обязательной “автогражданке” в этой республике выросла всего на 244 рублей. На 3,06% (173 рубля в абсолютном выражении) выросла средняя премия по ОСАГО в Республике Адыгея (на нее приходится 0,15% всех автовладельцев РФ). На 2,84% (130 рублей) увеличилась средняя премия в Северной Осетии-Алании (0,18% автовладельцев), на 2,49% (146 рублей) - в Карачаево-Черкесской Республике (менее 0,1% водителей). На 1,45% (52 рубля) средняя премия выросла в Республике Дагестан (0,53% автовладельцев), на 1,17% (66 рублей) средняя премия выросла в Новосибирской области (в ней проживает 1,8% всех автовладельцев РФ), на 0,78% или 38 рублей за годовой полис ОСАГО выросла средняя премия в Приморском крае (около 1% всех автовладельцев).

“Результаты, которые мы наблюдаем уже 8 месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, не отличаются новизной - средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы уверены, что этот тренд продолжится и дальше”, - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что в Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифообразования в обязательной “автогражданке”. “В результате безаварийные водители, которых у нас большинство, будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные получат дополнительный стимул менять стиль вождения”, - подчеркнул Игорь Юргенс.