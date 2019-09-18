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На пост сити-менеджера в Иркутске может претендовать любой желающий

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Во втором и окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли изменение системы выборов мэра Иркутска.

Раньше на этот пост мог претендовать только депутат городской думы, теперь свою кандидатуру может предложить любой желающий и, получив поддержку депутатов городской думы, стать сити-менеджером.

Закон принят и направлен Губернатору Иркутской области для обнародования. Он вступит в силу через десять календарных дней после дня официального опубликования, сообщает  пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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Выборы-2019. Иркутская область
«Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера». Депутаты и губернатор обещают вернуть прямые выборы
На пост сити-менеджера в Иркутске может претендовать любой желающий
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