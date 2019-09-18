Новости

«Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера». Депутаты и губернатор обещают вернуть прямые выборы

18 сентября 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Об этом он заявил на сессии Законодательного собрания региона, где был принят закон о сити-менеджере, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Все выступавшие депутаты также отметили, что лучшим вариантом они считают возвращение прямых выборов мэра Иркутска.

- Мы уже допустили ошибку, когда не поддержали проект закона, предложенного Губернатором Иркутской области о возвращении прямых выборов. Вы помните эту сессию. Поэтому сегодня мы выбираем меньшее из двух зол. Нам обязательно нужно будет вернуться к вопросу о возврате прямых выборов мэра и вернуть их, - сказал Сергей Бренюк, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Читайте также:

На пост сити-менеджера в Иркутске может претендовать любой желающий
18 сентября 2019
Законопроект об изменении механизма избрания мэра Иркутска вынесли на сессию Заксобрания
16 сентября 2019

- Все прекрасно помнят, как быстро мы свернули тему о прямых выборах мэра и как быстро мы проголосовали за сити-менеджера. Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера. Надо возвращаться к прямым выборам мэра, - отметила депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова.

- В прошлом году Губернатор внес закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска, и фракция КПРФ всеми руками его поддерживала. К сожалению, за него голосовала только наша фракция. Остальные фракции, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» не поддержали закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Именно поэтому возникла инициатива о видоизменении системы выборов мэра Иркутска, его выборов не только из состава депутатов думы Иркутска. Теперь любой человек может выдвинуть свою кандидатуру. Поэтому я считаю, что сегодня есть небольшой сдвиг в сторону демократии. Мы будем добиваться возврата прямых выборов мэра Иркутска. Я уверен, что у нас это получится, - заявил депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Выборы-2019. Иркутская область":
Все материалы сюжета (16)


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
«Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера». Депутаты и губернатор обещают вернуть прямые выборы
На пост сити-менеджера в Иркутске может претендовать любой желающий
Кто победил на выборах в Думу Иркутска-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании