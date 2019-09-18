«Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера». Депутаты и губернатор обещают вернуть прямые выборы

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Об этом он заявил на сессии Законодательного собрания региона, где был принят закон о сити-менеджере, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Все выступавшие депутаты также отметили, что лучшим вариантом они считают возвращение прямых выборов мэра Иркутска.

- Мы уже допустили ошибку, когда не поддержали проект закона, предложенного Губернатором Иркутской области о возвращении прямых выборов. Вы помните эту сессию. Поэтому сегодня мы выбираем меньшее из двух зол. Нам обязательно нужно будет вернуться к вопросу о возврате прямых выборов мэра и вернуть их, - сказал Сергей Бренюк, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

- Все прекрасно помнят, как быстро мы свернули тему о прямых выборах мэра и как быстро мы проголосовали за сити-менеджера. Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера. Надо возвращаться к прямым выборам мэра, - отметила депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова.

- В прошлом году Губернатор внес закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска, и фракция КПРФ всеми руками его поддерживала. К сожалению, за него голосовала только наша фракция. Остальные фракции, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» не поддержали закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Именно поэтому возникла инициатива о видоизменении системы выборов мэра Иркутска, его выборов не только из состава депутатов думы Иркутска. Теперь любой человек может выдвинуть свою кандидатуру. Поэтому я считаю, что сегодня есть небольшой сдвиг в сторону демократии. Мы будем добиваться возврата прямых выборов мэра Иркутска. Я уверен, что у нас это получится, - заявил депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко.