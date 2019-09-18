В Иркутске завершается благоустройство сквера на бульваре Гагарина

В Иркутске завершается благоустройство сквера на бульваре Гагарина напротив здания «Иргиредмета». На объекте уже выполнено мощение тротуарной плиткой, проведено дополнительное освещение, выполнено озеленение, будут оборудованы скамейки и велопарковки, сообщает пресс-служба мэрии.

– Мы продолжаем масштабную работу по благоустройству города, повышению качества городской среды. В этом году приводим в порядок около 230 дворов и 17 общественных пространств. Перед началом работ все проекты согласовывались с жителями. Также наши иркутяне тщательно следят за ходом работ, высказывают свои замечания, – отметил глава города Дмитрий Бердников.