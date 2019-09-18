Новости

В Иркутске завершается благоустройство сквера на бульваре Гагарина

18 сентября 2019

В Иркутске завершается благоустройство сквера на бульваре Гагарина напротив здания «Иргиредмета». На объекте уже выполнено мощение тротуарной плиткой, проведено дополнительное освещение, выполнено озеленение, будут оборудованы скамейки и велопарковки, сообщает пресс-служба мэрии.

– Мы продолжаем масштабную работу по благоустройству города, повышению качества городской среды. В этом году приводим в порядок около 230 дворов и 17 общественных пространств. Перед началом работ все проекты согласовывались с жителями. Также наши иркутяне тщательно следят за ходом работ, высказывают свои замечания, – отметил глава города Дмитрий Бердников.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
«Иркутск – город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера». Депутаты и губернатор обещают вернуть прямые выборы
На пост сити-менеджера в Иркутске может претендовать любой желающий
Кто победил на выборах в Думу Иркутска-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании