В Иркутске завершается благоустройство сквера у Вечного огня

В Иркутске завершается благоустройство территории площади у мемориала «Вечный огонь Славы», сообщает пресс-служба мэрии.

Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Мемориальный комплекс «Вечный огонь Славы» осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за счет средств городского бюджета. Как рассказала и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Марина Цыренова, последняя реконструкция вечного огня проводилась в 1975 году. Концепция благоустройства данной территории была принята на заседании Градостроительного совета при администрации Иркутска.

– Многосложная клетка разных размеров, цвета и фактуры – классический пример покрытия территорий во всем мире, например, дворцовой площади Санкт-Петербурга, площади у исторического музея Москвы, площадей Амстердама, Парижа, Вашингтона. Красно-бело-черная цветовая гамма соответствует героическому духу мероприятий, проводимых на площади у мемориала «Вечный огонь». В основных осевых размерах рисунок соответствует разбивке 80*80 см, что четко укладывается в размер военного строевого шага , – отметила Марина Цыренова.

– В следующем году мы будем отмечать значимую дату – 75-летие Великой Победы. Прогуляться по обновленной площади иркутяне и гости города смогут уже этой осенью, – отметил глава города Дмитрий Бердников.