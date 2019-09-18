В Иркутске выбирают самую красивую невесту

Народное голосование интернет-конкурса «Самая красивая невеста Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru​. В конкурсе участвует более восьмидесяти иркутянок.

Один раз в сутки каждый гость сайта irkutskinform.ru, где проходит голосование, может поддержать любое количество участников. Проголосовать за понравившуюся невесту можно до 18 часов 6 октября 2019 года.

Заявки на участие принимаются до 1 октября. К участию приглашаются и девушки, которые вышли замуж в этом году, и те, кто только планирует свою свадьбу в 2019-м.

Итоги конкурса будут подведены 14 октября.