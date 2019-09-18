Сбербанк и Mastercard приглашают принять участие в кастинге проекта Кино — #этомое

Сбербанк и Mastercard сообщают о старте нового этапа проекта кино — #этомое, который был запущен в сентябре текущего года. В течение недели, с 16 по 23 сентября, можно подать заявку на участие в фильме и попробовать себя в следующих ролях: актер (второстепенные\эпизодические роли), помощник режиссера, помощник художника-постановщика, помощник гримера, помощник оператора.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Из всех полученных заявок наставники выберут по одному человеку на каждую роль в фильме. Исключение составят актеры: из общего потока на каждый фильм выберут 10 человек, которые затем пройдут очный тур кастинга. По итогам просмотра будут определены исполнители главных ролей и актеры массовки. Все победители получат гонорары на Молодежную карту Mastercard Сбербанка.

На первом этапе проекта кино — #этомое состоялся сбор идей для фильмов. В результате конкурса было прислано более 1000 развернутых текстов и полноценных сценариев. Примерно половина участников принадлежит к возрастной группе от 15 до 21 года, а больше всего заявок поступило от конкурсантов в возрасте 17 лет. Победители первого — сценарного — этапа будут выбраны до 27 сентября.

Напомним, что в проекте принимает участие три пары наставников. Среди них — обладатель 3,5 млн подписчиков на YouTube-канале (и 4,5 млн — в «Инстаграме») Ян Гордиенко, пару которому составит дебютантка «Кинотавра» этого года Мария Агранович.

Вторая пара — Андрей Глазунов и Александр Горчилин. Глазунов не только ведет «Дневники» канала СТС, но и имеет опыт личного общения с Майклом Фассбендером. Помимо скетчей на YouTube Андрей пишет сценарии и уже давно готов выйти за пределы блогинга. Александр Горчилин — один из ведущих актеров «Гоголь-центра», недавно дебютировавший как режиссер «Кислоты» — фильма, названного многими критиками манифестом поколения сегодняшних 25-летних.

Участники третьей пары — звезда клипов российских и украинских артистов Натали Ящук и Радда Новикова, известная благодаря сериалам «Интерны» и «Мажор», а также короткометражному фильму «Темная как ночь. Анна Каренина», основанному одновременно на романе Льва Толстого и песне Бориса Гребенщикова «Темный как ночь».

Подробности — на сайте https://sberbanketomoe.ru.