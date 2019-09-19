Более 50 млн клиентов Сбербанка пользуются приложением Сбербанк Онлайн

Активная аудитория мобильного приложения Сбербанк Онлайн превысила 50 млн человек — столько людей заходит в приложение ежемесячно. Большая часть пользователей Сбербанк Онлайн — россияне (47 млн). Остальные 3 млн пользователей — граждане более 150 стран мира.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

Нам приятно наблюдать, как растет аудитория, как клиенты все чаще заходят в Сбербанк Онлайн, оставляют отзывы и делятся своими идеями. Мы продолжаем работать над приложением, чтобы оно было полезно всем, кто уже с нами, а остальным давало все больше поводов присоединиться к миллионам наших пользователей.

Самый быстрый рост аудитории приложения за год наблюдается среди клиентов старше 45 лет (+61%) и младше 20 лет (+41%). Прирост пользователей в возрасте от 20 до 45 лет составил 29%.

Вклады в Сбербанк Онлайн чаще всего открывают 20-29-летние — на них приходится 33%. А кредиты больше всех оформляют 30-39-летние — 47%.

Женщины более активно пользуются банковскими сервисами приложения — они оформляют почти 60% всех кредитов и вкладов. При этом доля женщин среди активной аудитории приложения не так значительно превосходит долю мужчин — 55% против 45%.

Дневная активная аудитория приложения Сбербанк Онлайн достигла 20 млн клиентов. За год среднее число входов на одного пользователя выросло с 19 до 25 раз в месяц.