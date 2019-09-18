Сбербанк рассказал, какие траты у россиян на пенсии

Опрос, проведенный НПФ Сбербанка, показал, что россиянам, имеющим самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию. Так, лишь четверть таких граждан отказывается в пожилом возрасте от развлечений и активного досуга. Среди пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%.

Пятая часть клиентов НПФ после выхода на пенсию продолжает путешествовать по России, а 11% не реже одного раза в год выезжает за рубеж. На одежде и обуви экономит менее четверти из них (23%). Граждане, не делавшие добровольных взносов во время работы, после выхода на пенсию экономят на вещах почти вдвое чаще (45%).

Почти 60% пенсионеров, пользующихся услугами негосударственных пенсионных фондов, тратит на продукты питания меньше половины своего ежемесячного дохода. Среди людей без собственных накоплений доля таких респондентов меняется в зависимости от региона. По данным НПФ Сбербанка, больше всего денег на приобретение непродовольственных товаров остается у пожилых людей из Краснодарского края (здесь 47% тратят на продукты менее половины своего дохода), а также жителей Ярославской и Свердловской областей. В целом по стране, по данным Росстата за II квартал 2019 года, только на минимальный набор продуктов питания у пенсионеров уходит 4 632 рубля в месяц при средней пенсии в 15,4 тыс. рублей.

Людям на пенсии зачастую приходится экономить, потому что их ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается. 72% респондентов НПФ Сбербанка утверждают, что их доход после выхода на пенсию сократился в 1,5 раза и более. Из-за этого 82% опрошенных снижают расходы, а 64% отказываются от запланированных ранее крупных покупок.

Средний уровень дохода пенсионеров составляет 25 000 рублей в месяц. В ходе опроса респонденты оценивали не только основные источники дохода (например, пенсию), но и все дополнительные, включая помощь родственников, подработки и т.д. Люди, которые пользуются услугами НПФ для самостоятельных накоплений, получают ощутимо большую сумму — 38 500 рублей в месяц в среднем по стране.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Обеспечить себе комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80-100% от зарплаты. Индивидуальный пенсионный план (ИПП) от НПФ Сбербанка поможет решить эту задачу. Он не требует больших затрат, предполагает индивидуальный график взносов и возможность воспользоваться сбережениями досрочно при необходимости. Достаточно откладывать на ИПП всего лишь 2-4% зарплаты сроком на 25-30 лет, чтобы достичь желаемого результата. Недавнее исследование нашего фонда показало рост осведомленности и интереса россиян к продуктам НПФ. Так, более половины респондентов (55%) знают о существовании негосударственных пенсионных фондов, треть опрошенных (36,3%) утверждают, что они подробно осведомлены о деятельности НПФ и пользуются продуктами негосударственного пенсионного обеспечения».