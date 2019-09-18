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Сбербанк рассказал, какие траты у россиян на пенсии

18 сентября 2019

Опрос, проведенный НПФ Сбербанка, показал, что россиянам, имеющим самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию. Так, лишь четверть таких граждан отказывается в пожилом возрасте от развлечений и активного досуга. Среди пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%.

Пятая часть клиентов НПФ после выхода на пенсию продолжает путешествовать по России, а 11% не реже одного  раза в год выезжает за рубеж. На одежде и обуви экономит менее четверти из них (23%). Граждане, не делавшие добровольных взносов во время работы, после выхода на пенсию экономят на вещах почти вдвое чаще (45%).

Почти 60% пенсионеров, пользующихся услугами негосударственных пенсионных фондов, тратит на продукты питания меньше половины своего ежемесячного дохода. Среди людей без собственных накоплений доля таких респондентов меняется в зависимости от региона. По данным НПФ Сбербанка, больше всего денег на приобретение непродовольственных товаров остается у пожилых людей из Краснодарского края (здесь 47% тратят на продукты менее половины своего дохода), а также жителей Ярославской и Свердловской областей. В целом по стране, по данным Росстата за II квартал 2019 года, только на минимальный набор продуктов питания у пенсионеров уходит 4 632 рубля в месяц при средней пенсии в 15,4 тыс. рублей.

Людям на пенсии зачастую приходится экономить, потому что их ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается. 72% респондентов НПФ Сбербанка утверждают, что их доход после выхода на пенсию сократился в 1,5 раза и более. Из-за этого 82% опрошенных снижают расходы, а 64% отказываются от запланированных ранее крупных покупок.

Средний уровень дохода пенсионеров составляет 25 000 рублей в месяц. В ходе опроса респонденты оценивали не только основные источники дохода (например, пенсию), но и все дополнительные, включая помощь родственников, подработки и т.д. Люди, которые пользуются услугами НПФ для самостоятельных накоплений, получают ощутимо большую сумму — 38 500 рублей в месяц в среднем по стране.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Обеспечить себе комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80-100% от зарплаты. Индивидуальный пенсионный план (ИПП) от НПФ Сбербанка поможет решить эту задачу. Он не требует больших затрат, предполагает индивидуальный график взносов и возможность воспользоваться сбережениями досрочно при необходимости. Достаточно откладывать на ИПП всего лишь 2-4% зарплаты сроком на 25-30 лет, чтобы достичь желаемого результата. Недавнее исследование нашего фонда показало рост осведомленности и интереса россиян к продуктам НПФ. Так, более половины респондентов (55%) знают о существовании негосударственных пенсионных фондов, треть опрошенных (36,3%) утверждают, что они подробно осведомлены о деятельности НПФ и пользуются продуктами негосударственного пенсионного обеспечения». 


/ СИА /
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