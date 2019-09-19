ИАЦ «Альпари»: Доминация биткоина снижается на фоне роста альткоинов

На Bitmex пара XBT/USD пятый день подряд закрывается снижением. Общие потери биткоина к доллару США составили 2,5%. При цене около $10 000 для него это колебания в узком боковике. Альткоины за такой же период показали повышение к USDT на 7-15%, чем оказали небольшое давление на биткоин. Пока на них спрос есть, биткоин отошел на второй план.

Как и ожидалось, после пробоя трендовой линии доля биткоина на рынке снизилась до поддержки 69,34%. Неплохой рост сейчас показывают эфир (ETH) и лайткоин (LTC). Также оживился риппл (XRP). Сейчас в альтах настал решающий момент. Если по ним не последует резкого отката (падения), то от доминации битка ждем дальнейшего снижения до 68,05%.

Рассчитывал циклы для биткоина, а ралли началось с 14 сентября по альткоинам. С одной стороны неплохо. Чем дольше цена на первую криптовалюту консолидируется в узком диапазоне, тем сильнее будет новое движение (примерно в $1500-2000 за пять дней).

Остается открытым вопрос: в какую сторону будет выход?

Меня, безусловно, беспокоит длительный флэт по биткоину, но это рынок. Тут главное определиться, на чьей стороне ты будешь сражаться и какой суммой рисковать в новой битве. На крипторынке бой внутри дня длится 5-10 минут. Участники рынка выпустят пар и рынок берет перерыв. Цена забивается. Ценовой диапазон на дневном таймфрейме сузился до $660. Если взять с запасом, то до $950. Волатильность упала до 1% в день.

Также хочется напомнить, что сегодня состоится заседание FOMC по ставкам. Ожидается снижение ставки на 25 б.п., до 1,75-2,00%. В 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла. Сегодня он не будет ничего говорить по крипте. Его речь будет посвящена экономике США и монетарной политике Федрезерва.

Не забываем про предстоящие переговоры между СЩА и Китаем. Напряженность между двумя странами снизилась. Пара USD/CNH снизилась с 7,19 до 7,03. Сейчас юань опять стал ослабляться к доллару США, поэтому на первый план может выйти его ослабление. Тут одновременно нужно мониторить золото и японскую йену.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»