Регулярные авиарейсы из Иркутска на Ольхон запустят с 26 сентября

Авиакомпания «СиЛА» с 26 сентября запускает регулярные рейсы на остров Ольхон. При этом путешественники смогут отправиться на остров не только из Иркутска, как планировалось ранее, но и из Улан-Удэ.

Пресс-служба компании пояснила, что из Иркутска самолёт будет отправляться в 13:00 сначала в Улан-Удэ, далее забирает пассажиров из столицы Бурятии и вылетает в п. Хужир в 14:30. Посадка на Ольхоне произойдёт в 15:00.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. В эти же дни самолет вылетает обратно.

Обратный путь предполагает ночевку в столице Бурятии. Из Хужира самолет вылетает в 15-30, в Улан-Удэ прилетает через час, в Иркутск путешественники смогут отправиться на следующий день в 6-15.

Стоимость билета Улан-Удэ – Хужир составляет 3800 рублей, Иркутск – Улан-Удэ – Хужир – 4800 рублей.

Напомним, первый технический рейс по маршруту Иркутск – Хужир авиакомпания «СиЛА» совершила 24 августа, полет занял 50 минут. Корреспондент SIA.RU вместе с группой из 15 человек совершил свой первый полет на Ольхон. О том, как проходил первый технический рейс можно посмотреть в нашем видео.