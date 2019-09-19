Андрей Фоменко: Договор строительства мемориала жертв политических репрессий в Пивоварихе пришлось расторгнуть

В проект благоустройства мемориала жертв политических репрессий в Пивоварихе внесены изменения. В связи с этим старый договор пришлось расторгнуть, подрядчику необходимо вернуть выплаченный аванс в размере 18 млн рублей, а новый договор только предстоит заключить. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко.

От одного из объектов, который планировалось построить, пришлось отказаться. Это объект капитального строительства – двухэтажный информационный центр, где должны были разместить сведения обо всех похороненных на территории мемориала жертвах политических репрессий. Причина изменений – запрет Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Мемориал находится в торце взлетно-посадочной полосы аэропорта Иркутска, в зоне действия авиационных радиомаяков и глиссады – траектории, по которой самолёты снижаются на посадку. Размещение там объектов капитального строительства может влиять на работу навигационных систем и безопасность полётов.

В результате корректировки проектной документации и исключения из строительства здания информационного центра, объём планируемых работ и их общая стоимость снизилась практически в половину. В результате реализация проектных решений, предусмотренных откорректированной проектной документацией в рамках заключенного ранее договора, не представляется возможной, так как требует изменения существенных условий, а именно цены и объёма работ по договору более чем на десять процентов, что запрещено в соответствии с требованиями законодательства о закупках.

В связи с этим заказчик – Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области – обязан расторгнуть договор, а подрядчик осуществить возврат ранее выплаченного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

Договор был заключён осенью 2018 года. Согласно его условиям, компания – подрядчик получила аванс, составляющий 30% общей стоимости работ – это 18 млн рублей. Он должен был построить информационный центр, установить стены памяти с нанесёнными известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложить новую сеть дорожек, высадить деревья и кустарники, оборудовать парковку.

Из-за длительных согласований с Росавиацией работы пришлось приостановить. Специалисты компании успели провести только подготовительные работы по организации строительной площадки, вырубку лесных насаждений, разработку грунта и рытьё двух котлованов под фундамент информационного центра и размещения пожарных резервуаров для него. Один из-за отмены строительства здания информационного центра уже засыпали, второй ликвидируют в ближайшее время. Сейчас осуществляется приёмка фактически выполненных работ, затем договор будет расторгнут и осуществлен возврат аванса.

- В настоящее время новый проект благоустройства мемориала согласован с Росавиацией, а сметная документация на проведение данных работ готовится к прохождению проверки достоверности определения сметной стоимости, после этого будет заключён новый договор на выполнение работ по благоустройству мемориала и работы там будут продолжены. Об их прекращении речи не идёт. Сохранение памяти о страшных событиях 1937-39 годов является приоритетным для Правительства Иркутской области и службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, - сказал Андрей Фоменко.

По предварительным оценкам, рядом с посёлком Пивовариха захоронено около 18 тысяч человек, расстрелянных в 1937-40 годы во время сталинских репрессий. До начала приспособления было проведено геофизическое и натурное обследование «Зоны скорби» - 171 гектара лесного массива, где могли находиться ранее неизвестные рвы-накопители с останками погибших. Новые места захоронений обнаружены не были, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.