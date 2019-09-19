Праздники чтения «День Ч» пройдут в октябре в Иркутске и Усть-Куте

Праздники чтения для детей и взрослых, организованные Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», состоятся в Усть-Куте (10 октября) и в Иркутске (12-13 октября). Гостями «Дней Ч» станут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Иркутска, а также Германии и Франции. Генеральным партнером событий выступит Иркутская нефтяная компания.

Праздник чтения «День Ч», уже ставший доброй традицией для областного центра, в октябре впервые пройдет в Усть-Куте. Основная программа лекций и мастер-классов, посвященных визуальным искусствам в литературе, будет ждать жителей города в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке. Отдельную программу организаторы готовят для учащихся двух профильных ИНК-Классов, открытых в городской школе №9.

ИНК традиционно поддерживает творческие инициативы, способствующие формированию комфортного жизненного пространства в городах и поселках присутствия компании. Руководитель пресс-службы ИНК Сергей Евчик отметил, что необычный формат и оригинальная программа праздников чтения привлекают сотни любителей книг всех возрастов – это говорит о востребованности и успешности проекта.

На празднике чтения в Усть-Куте, помимо лекторов из Иркутска, выступит автор графических романов «Полуночная земля» и «Дневник штормов» Юлия Никитина (издательство «Бумкнига», Санкт-Петербург).

– Девушка родом из небольшого северного города сегодня является одним из самых заметных авторов в отечественной комикс-индустрии. Мы уверены, что ее история сможет вдохновить многих юных жителей Усть-Кута и показать, что творчество живет внутри каждого из нас, независимо от того, где мы находимся территориально, а малая родина может стать источником вдохновения, – рассказала Мария Бызова, директор магазина «Кукуля», соорганизатор «Дня Ч».

Праздник чтения в Иркутске станет двухдневным. Как и прежде, он пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40). Книжки-картинки, иллюстрации, комиксы и графические романы станут главными темами лекций, дискуссий и мастер-классов.

12 октября основная программа «Дня Ч» будет адресована взрослым – родителям, педагогам, библиотекарям. А 13 октября праздник пройдет в уже знакомом иркутянам формате семейного интеллектуального выходного: мастер-классы, лекции, творческие и интерактивные зоны будут ждать гостей всех возрастов. И в субботу, и в воскресенье на площадке праздника будет работать книжная ярмарка.

– Состав гостей осеннего праздника в Иркутске – поистине звездный. Помимо Юлии Никитиной, перед иркутянами выступят автор книги «Микросупергерои. Самый живучий» Ольга Посух, писатель и музыкант Нина Дашевская, немецкий иллюстратор Алёша Блау, а также фотохудожник из Франции Жан-Марк Годэ. Накануне «Дня Ч» в «Галерее Revолюция» откроется его фотовыставка «Книги в жизни», – рассказала соорганизатор «Дня Ч» Анна Масленникова.

– Праздник чтения «День Ч» – это яркое интеллектуальное событие для детей и взрослых нашего города и региона. В организации праздника участвуют десятки организаций и волонтеров, которым важно, чтобы культура чтения развивалась. Праздник чтения в Иркутске станет на два дня площадкой для встреч детей и родителей с авторами, издателями и иллюстраторами. Такие встречи вдохновляют детей на чтение и помогают осознанно подойти к выбору книг, а родителям дают возможность сориентироваться в мире современной детской литературы, – отметила руководитель Центр немецкого языка в Иркутске, соорганизатор «Дня Ч» Любовь Окладникова.

Посещение праздников чтения – бесплатное. Для участия в «Дне Ч» в Иркутске необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/b9ceNroAsgeKZ2Z79. Полная программа «Дней Ч» будет опубликована на сайте праздника (http://prazdnikchtenia.ru/) после 23 сентября.