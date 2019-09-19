Водители Gett смогут заправляться на сети АЗС «Газпромнефть» в рассрочку благодаря сервису от БКС Банк

В России стартует пилот трехстороннего цифрового решения банка, сервиса такси и топливной сети. Совместный продукт Gett, БКС Банка и сети АЗС «Газпромнефть» создан для таксистов и позволит им заправлять машину в рассрочку без процентов.

Оплата топлива будет производиться с помощью виртуальной банковской карты от БКС Банка, эмиссия и обслуживание которой бесплатно. Карту можно добавить в виртуальный кошелек, чтобы использовать при оплате покупок топлива и товаров на АЗС «Газпромнефть» через кассы заправочных станций или онлайн в мобильном приложении «АЗС.GO». Максимальная сумма рассрочки — до 15 тысяч рублей.

«При высокой доле безналичных расчётов подобные решения позволяют водителям партнёров не думать, где взять наличные средства на основные затраты, такие как, например, заправка автомобиля. Совместная программа с БКС и АЗС „Газпромнефть“ станет частью общей программы лояльности Gett в которую также входят предложения по автомойкам, питанию и другим решениям, которые призваны помочь водителям партнёров экономить на ежедневных тратах», — заявил Максим Жаворонков, генеральный директор Gett в России.

«Российский ритейл, топливные компании активно развивают цифровые активы. И когда мы с партнерами создаем новый продукт-синергию на стыке нескольких собственных решений, даем клиентам дополнительные ценность и удобство. Постепенно формируется новая привычка, и все участники получают новых клиентов», — прокомментировал начальник финансового управления Сети АЗС «Газпромнефть» Сергей Рябов.

Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления БКС Банка сообщил, что банк развивает практику партнерской интеграции передовых технических решений кредитного маркетплейса Одобрим.Ру, направленных на рост клиентской базы компаний-партнеров. «Наша экспертиза по разработке цифровых банковских продуктов и партнерских решений позволяет максимально бесшовно встроить сервис рассрочки в экосистему Gett и сети АЗС „Газпромнефть“. Новый продукт для водителей партнеров сервиса Gett будет чрезвычайно удобным, так как позволит беспрецедентно быстро, в течение трех минут, оформить карту рассрочки», — заключил он.

Пилот решения для Gett — начало масштабирования продукта. В дальнейшем планируется, что предложение распространится и на клиентов российских автомобильных ритейлеров. Свое участие в аналогичном проекте уже подтвердили 15 дилерских сетей.

АО «БКС Банк» (универсальная лицензия на осуществление банковских услуг № 101 от 29.11.2018) — коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС, реализующий стратегию построения универсального цифрового банка. БКС Банк объединяет четыре бизнес-линии: цифровой банк для розничных клиентов, кредитный маркетплейс Одобрим.ру, цифровой банк для предпринимателей Сфера и корпоративный банковский бизнес.

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

Gett — информационный сервис ООО «ГетТакси Рус», позволяющий пассажирам осуществить заказ перевозки, а перевозчикам (партнёрам Gett) такой заказ принять. Непосредственно услуги по перевозке оказываются партнёрами Gett, являющимися независимыми перевозчиками. Водители являются представителями партнёров Gett.