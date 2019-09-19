Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Соседи» в Иркутске

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Соседи» компании «М-Строй». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам микрорайона льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.
Компания «М-Строй» известна разработкой и реализацией известных в Иркутске строительных проектов жилых комплексов. При строительстве используются новые прогрессивные технологии, направленные на улучшение качества, повышения комфорта и снижения себестоимости возводимого жилья.
Квартиры в жилом комплексе «Соседи» выполнены с учетом современных требований к дизайну и с учетом интересов покупателей. В комплексе представлены 1-, 2-х и 3-х комнатные квартиры с «умной» планировкой – от малогабаритных до просторных. Все они – с улучшенной тепло- и звукоизоляцией. «Клубная концепция» жилого комплекса предусматривает закрытую придомовую территорию и двор без машин. Для автовладельцев предусмотрена отапливаемая подземная парковка с выходом непосредственно из лифта жилого дома. Несомненный бонус для жителей – панорамный вид на город удобное расположение комплекса - в шаговой доступности находятся школа, детский сад, супермаркеты, услуги быта.
Дома в ЖК «Соседи» строятся по индивидуальному проекту, где есть и коммерческие площади, привлекательные для малого бизнеса.
В настоящее время в банке «Открытие» действует льготная промоставка на приобретение квартир в ЖК «Соседи» от 9% годовых при условии 20%-ного первоначального взноса и комплексного страхования*.
Полную информацию об условиях и программах ипотечного кредитования, особенностях применения возможных скидок можно узнать у персонального партнерского менеджера в банке «Открытие».
*Для клиентов партнеров банка действуют новые ставки по ипотеке, при условии комплексного страхования:
- По программам «Новостройка» и «Квартира» — от 9%, при сумме кредита более 4 млн руб. и совершении сделки в течение 30 календарных дней — ставка от 8,9%
- По программе «Апартаменты» — 9,7%
- По программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» - 9,1%