В Иркутской области будут созданы виртуальные концертные залы

В трёх муниципальных образованиях Иркутской области будут созданы виртуальные концертные залы. На эти цели направят средства федерального бюджета в размере 3 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Победителей конкурса на предоставление иных межбюджетных трансфертов для создания виртуальных концертных залов в 2020 году объявило Министерство культуры Российской Федерации. Отбор проводился в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который является одним из трёх основных направлений Национального проекта «Культура». Для участия в нём поступили заявки из 68 субъектов России. Иркутская область представила восемь заявок, три из них признаны победителями. Это Центральная городская библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского города Усть-Илимска, Центральная городская библиотека им. И.З. Черемных города Братска, Дворец культуры «Юность» города Саянска, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Иркутская область активно участвует в реализации Национального проекта «Культура». По вопросу создания виртуальных концертных залов организован проектный офис на базе Иркутской областной филармонии, который оказывает муниципалитетам методическую поддержку и ведёт организационную работу. Уже в 2020 году три города смогут приобрести современное оборудование, а их жители - фактически присутствовать на лучших филармонических концертах, – отметила Ольга Стасюлевич.

Сейчас в Иркутской области действуют два виртуальных концертных зала. Первый в 2014 году был открыт в областной филармонии, второй – в 2018 году в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. В них регулярно транслируют концерты, проходящие в Москве и других городах России. Так, в филармонии 22 сентября состоится показ концерта Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (запись от 26 мая 2019 года из концертного зала им. Чайковского). Пригласительные билеты можно бесплатно получить в кассе учреждения.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. До 2024 года по всей стране планируется создать 500 виртуальных концертных залов.

- Участие в этом проекте позволит сократить огромную дистанцию между мегаполисами, областными центрами и небольшими удаленными городами Сибири, жители которых не имеют возможности посещать концерты классической музыки. Такой современный инструмент, как виртуальный концертный, зал решает целый ряд серьезных задач, связанных с доступностью культурных услуг для населения страны, – рассказала директор Центральной городской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского Лариса Галиченко.