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Количество пассажиров, перевезенных международным поездом Иркутск – Улан-Батор, выросло на 16%

19 сентября 2019

Количество пассажиров, перевезенных за 8 месяцев текущего года международным поездом №305/306 сообщением Иркутск – Улан-Батор, превысило 20 тысяч – это на 16,1% больше прошлогоднего показателя.

Необходимо отметить, что все большее число пассажиров выбирают вагоны класса люкс. Максимальный комфорт поездки на этом маршруте в январе – августе 2019 года предпочли более двух тыс. пассажиров, в прошлом году этот показатель составил 1290 человек. В купейных вагонах поездом перевезено свыше 18 тыс. пассажиров, что на 12,3% больше прошлогоднего значения.

В настоящее время в составе поезда курсируют восемь купейных вагонов и два вагона класса люкс. Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам.


/ СИА /
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