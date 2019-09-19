В августе выдача потребительских кредитов в Иркутской области сократилась на 7,4%

В августе 2019 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,55 млн. ед., сократившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Впервые за долгое время в августе 2019 года сократилось не только количество, но и объем выданных потребкредитов – на 0,8% до 286,81 млрд. руб.

В Иркутской области выдача кредитов сократилась на 7,4% до 34,5 тыс.

При этом по сравнению с августом 2018 года самое значительное сокращение выдачи) было зафиксировано в Свердловской (-13,8%) и Тюменской (-10,8%) областях, Республике Саха (Якутия) (-10,8%), Челябинской области (-10,4%), а также в Республике Башкортостан (-9,6%).

«Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан все более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов».